Mitten im Prozess: Christina Block wirft offenbar ihren Anwalt raus!

Da war es nur noch einer: Mitten im laufenden Prozess gegen sie hat Christina Block offenbar einem ihrer beiden Anwälte gekündigt.

Otmar Kury ist nicht mehr Anwalt von Christina Block. Das berichtet der NDR, der sich den Vorgang von dem renommierten Verteidiger bestätigen ließ. Kury sagte dem Sender, er habe auch seine Entbindung als Pflichtverteidiger bei Gericht beantragt.

Block-Prozess: Anwälte zerstritten

Hintergrund der Trennung sollen Unstimmigkeiten mit dem erst kurz vor Prozessbeginn hinzugeholten Anwalt Ingo Bott sein. Das Verfahren, in dem Block wegen der Entführung ihrer Kinder aus Dänemark angeklagt ist, befindet sich derzeit in der Sommerpause, der nächste Verhandlungstermin ist am 15. August.

Lesen Sie auch: Block-Prozess: „Alles, was ich je wollte, war, eine gute Mutter zu sein“

Ende Juli hatte Christina Block in einer mehrstündigen Aussage ihre Sicht der Dinge dargelegt und die Vorwürfe gegen sie entschieden zurückgewiesen. (mp)