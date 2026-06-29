Am Montagmorgen gibt es auf der S1 im Hamburger Westen eine Störung. Es fahren Busse statt Bahnen.

Auf dem Streckenabschnitt fahren derzeit keine S-Bahnen. Daniel Reinhardt/dpa

Zwischen Blankenese und Sülldorf besteht auf der Linie S1 derzeit kein Zugverkehr. Das teilte die Deutsche Bahn am Montagmorgen mit.

Ein Ersatzverkehr sei eingerichtet: Die Haltestelle des Schienenersatzverkehrs Richtung Blankenese befindet sich an der Nachtbushaltestelle Sülldorfer Kirchweg.

Die Störung wird voraussichtlich noch bis Betriebsende am Montag bestehen bleiben. (prei)

Anzeige



