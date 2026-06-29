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Hamburg
Mitten im Berufsverkehr: S1-Störung im Hamburger Westen
Am Montagmorgen gibt es auf der S1 im Hamburger Westen eine Störung. Es fahren Busse statt Bahnen.
Zwischen Blankenese und Sülldorf besteht auf der Linie S1 derzeit kein Zugverkehr. Das teilte die Deutsche Bahn am Montagmorgen mit.
Ein Ersatzverkehr sei eingerichtet: Die Haltestelle des Schienenersatzverkehrs Richtung Blankenese befindet sich an der Nachtbushaltestelle Sülldorfer Kirchweg.
Die Störung wird voraussichtlich noch bis Betriebsende am Montag bestehen bleiben. (prei)
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