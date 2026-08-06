Bauarbeiten am neuen XXL-Busbahnhof in Rahlstedt gehen auf die Zielgerade. Nach zwei Jahren Bauzeit steht endlich ein Eröffnungsdatum fest – allerdings später als ursprünglich geplant.

Der Endspurt läuft: Seit zwei Jahren gleicht der Busbahnhof in Rahlstedt einer Großbaustelle. Weil der Busverkehr in Hamburgs bevölkerungsreichstem Stadtteil längst an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen war, errichtet die Hochbahn dort einen neuen, deutlich größeren Zentralen XXL-Omnibusbahnhof. Eigentlich sollte die Anlage schon im Sommer eröffnen – nun steht der neue Termin fest.

Die neue Busanlage an der Amtsstraße erhält drei breite Fahrbuchten sowie Wartebereiche mit begrünten Dächern. Bereits im Mai wurde der Stahlbau der Dachkonstruktionen und damit die tragende Struktur der Anlage fertiggestellt.

Neuer Busbahnhof in Rahlstedt eröffnet Anfang Oktober

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Derzeit werden die Dächer weiß verkleidet, begrünt und mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Seit Beginn der Bauarbeiten fahren die Busse Ersatzhaltestellen in der Nähe an. Damit soll Anfang Oktober Schluss sein, teilte die Hochbahn am Donnerstag mit. Ursprünglich war die Eröffnung bereits für den Sommer geplant. Als Grund nennt das Unternehmen wetterbedingte Verzögerungen während der schneereichen Wintermonate.

Vor dem Umbau bedienten täglich rund 1200 Busse von 15 Linien den Busbahnhof. In der Hauptverkehrszeit waren es bis zu 86 Fahrzeuge pro Stunde. Täglich steigen dort rund 13.100 Fahrgäste ein, aus oder um.

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Neuer Busbahnhof ist für deutlich mehr Fahrgäste ausgelegt

Künftig sollen es allerdings – auch aufgrund der geplanten neuen S-Bahn-Linie S4 – deutlich mehr werden. Der neue Busbahnhof ist laut der Hochbahn auf bis zu 144 Busse pro Stunde ausgelegt, die bis zu 15.100 Fahrgäste transportieren können.

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Da Rahlstedt bislang weder an das S- noch an das U-Bahn-Netz angebunden ist, bleibt der Busbahnhof einer der wichtigsten Knotenpunkte des öffentlichen Nahverkehrs im Stadtteil. Ergänzt wird das Angebot derzeit lediglich durch die Regionalbahn RB81, die halbstündlich in Richtung Hauptbahnhof fährt.

Nach Eröffnung des neuen Busbahnhofs wollte die Deutsche Bahn eigentlich mit den Bauarbeiten für die neue S4 beginnen, die bereits ab Ende 2027 zwischen Altona und Rahlstedt pendeln sollte. Doch aufgrund der verschobenen Generalsanierung „Hamburg – Lübeck“ wird aus diesen Plänen wohl nichts. Der Zeitplan werde derzeit geprüft, erklärte ein Bahnsprecher zuletzt vage.