Mit Veränderungen im Alltag: Lasst uns die Welt retten – es ist fünf vor zwölf!

Klimawandel, vermüllte Strände, Plastikinseln im Ozean – klar, wir müssen was tun! Es ist einfach, eine Petition in sozialen Netzwerken zu unterzeichnen oder einen Post zu teilen. Aber reicht das? Bevor wir unsere Kinder fürs Klima demonstrieren lassen oder selbst auf die Straße gehen und den moralischen Zeigefinger schwingen, überdenken wir doch mal unseren Alltag und fangen bei uns selbst an. Hier zehn Tipps für Umwelt, Klima und Ozean:

„Öffis“ nutzen! Das Auto stehen lassen, nicht gleich das Taxi nehmen. Entfernungen von 30 Minuten Fußweg gelten als „weit“. Wir Deutschen meckern gern über die öffentlichen Verkehrsmittel. Dabei haben wir eine Infrastruktur, um die uns viele beneiden. Manches geht zu Fuß, auch Car-Sharing ist eine Option.



Billigflüge müssen meistens nicht sein! Per Billigflug zum Partymachen nach Mallorca? Selbst vermeintliche Klimaschützer schalten bei Schnäppchenpreisen ihr Gewissen in den Flugmodus.



Die Autorin Gesine Meissner (FDP, 67), Berichterstatterin für Meerespolitik im EU-Parlament. Die niedersächsische Politikerin hat sich maßgeblich für das EU-Plastikverbot zum Schutz der Meere eingesetzt.

Duschen und Stylen ohne Mikroplastik! Zahnpasta, Duschgel, Peelings, Bodylotion gibt’s mittlerweile auch in umweltfreundlicher Variante. Einfach im Internet informieren – und auf den Flaschen auch das Kleingedruckte lesen (Paraffine, Silikone, Phthalate und Mineralöl meiden!).



Nahrungsmittel wertschätzen! Wissen wir, woher das Hühnerfleisch beim supergünstigen Trend-Thailänder um die Ecke kommt? Wird nicht hinterfragt, ist halt lecker. Zu viele Lebensmittel einkaufen und die Reste kommen weg? Wie wäre es denn, Rezepte für diese „Reste“ zu suchen – oder das Selbstgekochte von gestern am nächsten Tag noch mal aufzuwärmen? Lebensmittelverschwendung kommt vor allem durch Privathaushalte, wir können sie verhindern. Also, fangen wir damit doch mal an!



Kleidung: Europäisch statt billig! Klar, finden wir alle auch innovative Öko-Outfits toll, aber die sogenannten „Basics“ kaufen wir trotzdem bei H&M oder deren Luxus-Ablegern. Spielt die Nachhaltigkeit dann immer noch eine Rolle? Viele Billig- oder Markenklamotten kommen aus Ländern, in denen oftmals schlechte Arbeitsbedingungen herrschen und Lohndumping betrieben wird. Zudem muss das alles sehr CO2-intensiv transportiert werden.



Lokal einkaufen! Ganz früher sind unsere Großeltern mit der Milchkanne zur Molkerei gelaufen. Keine Milchkanne, aber dafür stylishe Bento-Lunchboxen benutzt der moderne Mensch, der gerne seine nachhaltig gekochte Mahlzeit als erfahrener „Meal Prepper“ mit ins Büro nimmt. Löblich, aber: Die Box kommt aus Japan, wurde im Internet bestellt und um die halbe Welt geflogen. Tut es da nicht ein Behälter, der vor Ort hergestellt wurde?



Müll sammeln! Wir hören viel über Verbote: Plastiktüten, Trinkhalme usw. Insbesondere Plastik und Mikroplastik vermüllen die Ozeane und verseuchen Fische und Meeresfrüchte. Keiner von uns will das auf dem Teller haben. Zu viele Verbote mag niemand, viel geht auch freiwillig: Mal einen Tag im Wald, im Park oder am Strand Müll einsammeln mit Freunden kann sogar Spaß machen und ist gut für die Umwelt!



Becher in der Tasche! Die einzige Art, Kaffee zu trinken, scheint inzwischen für viele „to go“ zu sein. Das funktioniert aber auch wunderbar mit einem Mehrweg-Becher aus der eigenen Tasche. Oft gibt’s sogar Rabatt. Fortgeschrittene packen auch ein Etui mit Essbesteck ein (s. Tipp 10).



Wäsche bei 30 Grad waschen! Die Zeiten in denen unsere Kleidung durch die Jagd oder das Schlachten stark beschmutzt werden, sind vorüber. Im Büro besudelt man sich zwar auch mal mit einem Kaffee, aber auch dieser lässt sich meistens bei 30 Grad im Kurzprogramm rauswaschen. Das schont die Umwelt. Normalerweise müssen wir unsere Kleidung nicht zweieinhalb Stunden kochen. So ärgern wir uns auch nicht über den eingelaufenen neuen Pulli.



Holz wertschätzen! Wir müssen kein Zimmermann sein, um die Umwelt durch Verwendung von Holz zu schützen. Holz ist ein wunderbarer Rohstoff, da er nachwächst. Viele Dinge im Haushalt und im täglichen Leben gibt es aus Plastik oder Holz. Es gibt bereits Essbesteck aus Bambus für unterwegs. Plastik hat unser Leben verändert, aber Holz erlebt erfreulicherweise eine Renaissance. Auch unsere Möbel sind größtenteils aus Holz. In der EU haben wir hohe Forst-Standards, aber nicht alle europäischen Möbelhäuser beziehen ihr Holz aus der EU. Nachfragen hilft!

