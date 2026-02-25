„Mit schwerem Herzen“: Sternekoch Kevin Fehling verkauft seine Bar

Nach mehr als fünf Jahren gibt Hamburgs Sternekoch Kevin Fehling seine „Puzzle Bar“ in der HafenCity ab. Mit emotionalen Worten nimmt er Abschied – und blickt zurück. Lesen Sie hier, wer der neue Inhaber ist.

„Veränderung ist schwer, aber genau das, was uns vorantreibt“: Mit diesen Worten verkündet Spitzenkoch Kevin Fehling, dass er seine „Puzzle Bar“ abgibt. Emotional blickt er zurück: „Wir haben ein außergewöhnliches Konzept erschaffen und die Kreativität aus der Drei-Sterne-Küche ins Cocktailglas projektiert.“ Er sei sehr stolz auf das, was er mit seinem Team aufgebaut habe – trotz holprigem Start in der Corona-Pandemie.

Kevin Fehling gibt seine „Puzzle Bar“ in Hamburg ab

„Mein Herz hängt sehr an dieser einzigartigen Bar. Gleichzeitig aber spüre ich deutlich, dass der Moment gekommen ist, meinen kreativen Fokus wieder ganz meiner großen Leidenschaft zu widmen: dem Kreieren neuer Ideen und Konzepte – Kreativität auf dem Teller ebenso wie das konzeptionelle Erschaffen neuer, inspirierender Projekte“, so Fehling.

Der neue Inhaber der „Puzzle Bar“ ist der Hamburger Unternehmer Kristian Zrno. Er betreibt unter anderem die „Sands Bar“ in der Nähe des Bahnhofs Dammtor. „Ich habe jemanden gefunden, der die Gastronomie liebt, die Barszene versteht und mit dem mich die gemeinsame Leidenschaft für die Kunst verbindet“, so Kevin Fehling.

Das könnte Sie auch interessieren: Tea Time im Luxus-Hotel: Neuer Chef-Konditor serviert edle Snacks

Aber auch er selbst sei in Zukunft nicht ganz aus der Bar verschwunden: „Ich werde gelegentlich dort zu finden sein und bei dem ein oder anderen Projekt mitwirken. Denn für mich bleibt die ,Puzzle Bar’ eine der schönsten Bars Deutschlands.“