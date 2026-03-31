Er fand nicht aus dem Einkaufszentrum heraus, lief gegen eine Scheibe – und biss eine Frau, die ihn vermutlich herausführen wollte. Nach dem Wolfsangriff am Montag gibt es nun mehr Details zu dem ungewöhnlichen Vorfall. Auch dazu, wie Polizisten das Tier am Jungfernstieg in Schach hielten, nachdem sie es aus der Alster gefischt hatten.

Große Bergstraße, Dienstagfrüh, der Morgen nach dem Wolfsangriff. Manche Passanten haben aus dem Radio davon gehört, andere noch gar nicht. „Wie bitte? Ein Wolf? Sie machen doch Witze“, sagt ein Passant, als der MOPO-Reporter ihn anspricht. Als dem Mann aber klar wird, dass dies kein verfrühter Aprilscherz ist, schaut er irritiert. „Muss man jetzt auf der Großen Bergstraße Angst vor wilden Tieren haben?“