Instant-Ramen mit verschiedenen Toppings: Das „Seoul X Tokyo 2002“ in Rotherbaum war erst vor knapp einem Jahr gestartet. Nun verkündet die Inhaberin das Aus.

Zwei Kulturen auf einem Teller: Das war die Idee des Lokals „Seoul X Tokyo 2002“ in der Grindelallee 24 (Rotherbaum). Vor allem Instant-Ramen gab es hier. Doch nun, nach nur knapp einem Jahr, bleiben die Türen zu.

„Mit einem lachenden und einem weinenden Auge möchten wir euch mitteilen, dass wir unser Geschäft dauerhaft schließen“: Mit diesen Worten verkündet Inhaberin Miyuki Inoue auf Social Media das Aus. „Mit vielen schönen Erinnerungen an die gemeinsame Zeit haben wir uns aus verschiedenen Gründen dazu entschieden, dieses Geschäft zu schließen.“

„Seoul X Tokyo 2002“: Asiatisches Lokal an der Grindelallee schließt

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Im „Seoul X Tokyo 2002“ gab es vor allem Instant-Nudeln aus Korea und Japan mit verschiedenen Toppings – auch mit Geschmacksrichtungen wie Knoblauch, Miso oder Chili. Auch Onigiri, japanische gefüllte Reisbällchen, standen auf der Karte. „In Südkorea bekommt man das alles in jedem Convenience Store und nun wird es auch in Deutschland und Japan zum Trend“, sagte Inoue der MOPO damals vor der Eröffnung.

Für das Konzept hatte sich die gebürtige Japanerin mit Jung Sokoon, dem Gründer der koreanischen Restaurants „Seoul 1988“ in Hamburg, zusammengetan. „Wir wollen, dass die Menschen die Trends und die kreative Einzigartigkeit Südkoreas und Japans erleben – und sich fragen: Was passiert, wenn diese beiden Kulturen aufeinandertreffen?“, sagte Miyuki Inoue.

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Ein bisschen Hoffnung auf eine Rückkehr macht sie aber auch: „Vielleicht dürfen wir euch eines Tages an einem neuen, besser ausgestatteten Standort wieder begrüßen. Darauf freuen wir uns schon jetzt.“

Miyuki Inoue verkauft in ihrem zweiten Laden „Mimi’s Crêpes“ verrückte Pfannkuchen-Kreationen. Patrick Sun

Ihr zweites Lokal, das „MiMi’s Crepes“ in den Großen Bleichen 35 (Neustadt), betreibt Miyuki Inoue aber auch weiterhin. Hier gibt es japanische Pfannkuchen-Kreationen – und die sind zum Teil richtig verrückt, wie mit Wackelpudding, Nudelsuppen-Geschmack oder Crème brûlée. „Wir würden uns sehr freuen, euch hier weiterhin begrüßen zu dürfen.“