Mit Karacho auf den Asphalt: Darum sind E-Scooter-Unfälle so gefährlich

Seit 2019 hat sich der Anzahl der E-Scooter in Hamburg vervielfacht, genauso wie die Unfälle. Warum ist das Fahren schwieriger als mit einem Fahrrad?

Je näher das Wochenende rückt, desto voller werden Hamburgs Notaufnahmen. Seit einigen Jahren gehören verletzte E-Scooter-Fahrer dort inzwischen zum gewohnten Bild. Doch warum ist das Fahren mit den elektrischen Rollern eigentlich schwieriger als mit einem Fahrrad? Derweil setzt sich der E-Scooter-Boom in der Hansestadt fort: Die Zahl der beliebten Roller hat sich seit 2019 vervielfacht – ebenso wie die Zahl der Unfälle.

„Es gibt so gut wie kein Wochenende ohne einen E-Scooter-Fahrer in der Notaufnahme“, sagte Holger Kleinertz, Unfallchirurg am UKE, einmal zur MOPO. Etwa 40 Prozent der Unfälle passierten zwischen 23 und 7 Uhr. „Das liegt daran, dass die Scooter im Gegensatz zum Fahrrad in den allermeisten Fällen für Freizeitwege genutzt werden.“

E-Scooter-Fahren ist deutlich schwieriger als Fahrradfahren

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Tatsächlich ist es deutlich schwieriger, einen E-Scooter zu fahren, als ein Fahrrad. Die Räder sind viel kleiner, dadurch fehlt es den Scootern an Eigenstabilität und sie kommen schneller ins Schlingern. Fahrräder können über kleinere Hindernisse, wie Bürgersteigkanten, zudem problemlos hinwegrollen – E-Scooter-Räder kippen einfacher weg.

Vor allem bei betrunkenen Fahrern funktionieren die Sturzreflexe oft nicht mehr richtig. Sie schlagen ungebremst mit Gesicht oder Kopf auf dem Asphalt auf. Am Kopf kann ein solcher Sturz verheerende Auswirkungen haben.

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Die Statistik zeigt: Von insgesamt 962 E-Scooter-Unfällen in Hamburg im Jahr 2025 standen immerhin 130 Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen. Ein Plus von 19,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In einem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Stadt müssen die Scooter-Anbieter ihre Nutzer mindestens vor erstmaligem Fahrtbeginn über die Straßenverkehrsregeln, alkoholisiertes Fahren, Fahren zu zweit oder Abstellen im öffentlichen Raum informieren.

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Zahl der E-Scooter-Unfälle hat sich vervielfacht

Auch die Gesamtzahl der Unfälle steigt deutlich: Gab es 2020 noch 221 E-Scooter-Unfälle, waren es im vergangenen Jahr mehr als dreimal so viele. Die Polizei begründet das mit der rapide angestiegenden Anzahl der Fahrzeuge. Als die E-Scooter 2019 ihren Einzug in die Stadt feierten, gab es gerade mal 4000 von ihnen, aktuell sind es circa 30.000. Mit rund zwölf Millionen Fahrten im Jahr 2025 waren die Scooter zudem deutlich beliebter als das rote Stadtrad, das nur 1,4 Millionen Ausleihen verzeichnete.

E-Scooter müssen so abgestellt werden, dass sie weder Fußgänger noch Rollstuhlfahrer behindern und keine Eingänge blockieren. Doch das klappt nicht immer: Vor allem der Sozialverband kritisiert, dass rücksichtslos abgestellte Roller sinneseingeschränkte Menschen behindern. Schon seit 2021 ist deshalb eine Fuß-Patrouille der Anbieter unterwegs, die im Weg stehende Fahrzeuge an Hotspots wie dem Hauptbahnhof entfernen.

An insgesamt 50 Orten in Hamburg gibt es markierte Stellflächen, dazu kommen 370 digitale Abstellflächen. Wer sein Fahrzeug außerhalb dieser Flächen abstellt, kann die Miete nicht beenden. Für falsch geparkte Roller und E-Bikes drohen zudem Bußgelder: Im Jahr 2025 wurden rund 34.000 Euro fällig.

Stadt Hamburg kann E-Scooter selbst abschleppen lassen

Seit der Unterzeichnung des Rahmenvertrags mit den Scooter-Anbietern kann die Stadt zudem selbst eingreifen und falsch abgestellte Roller umstellen oder abschleppen lassen. Für das Umstellen werden von den Anbietern pro Scooter 30 Euro berechnet, fürs Abschleppen 100 Euro. Im Jahr 2025 nahm die Bußgeldstelle dafür rund 31.000 Euro ein.

Hinzu kommt die Sondernutzungsgebühr für jeden E-Scooter und jedes E-Bike, die die Anbieter an die Stadt entrichten. Im Jahr 2025 wurden dadurch 820.000 Euro eingenommen. Das Geld soll laut Verkehrsbehörde genutzt werden, um weitere Verbotszonen und Abstellflächen in der Stadt zu schaffen.