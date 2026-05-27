Mit einem riesigen Lautsprecher steht Timo Pierre Rositzki alias „Cellar Kid“ in der U3. Die Musik dröhnt durch das Abteil. Einige Leute schmunzeln, eine junge Frau fängt an zu tanzen. Mit einem Fächer wedelt sie sich Luft ins Gesicht. Rositzki im roten Hawaiihemd grinst zufrieden. Szenen wie diese filmt er und stellt sie ins Internet. Auf TikTok erreicht er damit regelmäßig Millionen von Menschen. Jetzt sorgt der Hamburger mit seinen spontanen Musikaktionen nicht mehr nur in der U3 für Aufmerksamkeit – inzwischen bekommt er Einladungen aus aller Welt.

