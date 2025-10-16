Mit Gratis-Essen: Hamburger Beachclub lädt zum Kinderfest ein

Hüpfburg, Schminken, Hau-den-Lukas und dazu Pizza, Kuchen und Zuckerwatte – alles kostenlos. Der Beachclub „Strandpauli“ veranstaltet am 17. Oktober wieder ein Fest für Kinder. Mit vielen Aktionen, Gratis-Essen und -Trinken: „Wir wollen unvergessliche Erinnerungen schenken“.

Zu Beginn der Herbstferien möchten die „Strandpauli“-Inhaber wieder Kinder zum Strahlen bringen: Am 17. Oktober gibt es beim großen Kinderfest in der St. Pauli Hafenstraße 89 (12 bis 18 Uhr) unter anderem ein Surf-Rodeo und Mal- und Bastelstationen. Der Eintritt und auch die Snacks sind kostenfrei: Mini-Pizza, Kuchen, Popcorn, Zuckerwatte, Limos und Heißgetränke.

Beachclub „Strandpauli“ veranstaltet Gratis-Kinderfest

Zutritt haben nur Erwachsene mit mindestens einem Kind im Alter von drei bis 13 Jahren. Beim Einlass werden Gutscheine für Snacks und Getränke ausgegeben.

Das „Strandpauli“ ist Hamburgs ältester Beachclub. imago/Lars Berg Das „Strandpauli“ ist Hamburgs ältester Beachclub.

Das Team bittet darum, den Besuch freiwillig auf ein oder zwei Stunden zu beschränken, damit möglichst viele Kinder das Fest erleben können: „Ziel ist es, möglichst vielen Kindern – gerade auch denjenigen, die in den Ferien nicht verreisen können – unvergessliche Erinnerungen zu schenken.“

„Für uns geht es nicht um laute Werbung oder große Worte“, sagt Geschäftsführer Hendrik Olschewski. „Wir wollen einfach, dass Kinder strahlen, Eltern entspannen und unsere Nachbarschaft zusammenkommt.“ (sir)