Polaris 2025: Zehntausende Gaming-Fans treffen sich in Hamburg

Die Veranstalter der „Polaris Convention“ in Hamburg hoffen auf mehr als 45.000 Gaming-, Anime- und Cosplay-Fans. Was die Besucher in den Hamburger Messehallen an drei Tagen erleben können.

Bei der dreitägigen „Polaris Convention“ in den Hamburger Messehallen werden viele Fans von AGaming, Anime und Cosplay erwartet. Die Veranstalter rechnen bis Sonntag mit mehr als 45.000 Besucherinnen und Besucher. Zu den bekanntesten Gästen gehören unter anderem die Streamer Gnu, Trymacs, Zarbex und CrispyRob. Auf der Convention können Besucher etwa Computerspiele spielen, Stars treffen und shoppen.

Streamer Zarbex ist einer der Gäste auf der Polaris Convention 2025. dpa Streamer Zarbex ist einer der Gäste auf der Polaris Convention 2025.

Mehr als 350 Aussteller sind dabei

Weil das Interesse bei den Ausstellenden so groß gewesen sei, gebe es in diesem Jahr eine zusätzliche Halle, hieß es von den Organisatoren. Mehr als 350 Aussteller seien dabei – darunter Adobe, TokyoPop und die ARD. Die Convention findet zum vierten Mal statt. (dpa/mp)