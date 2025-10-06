Mit GLOWCARD durch den Herbst: Wohlfühl-Erlebnisse im Wert von 2 x 200 € zu gewinnen!

Ein Gutschein – unzählige Wohlfühlmomente: Glowcard ist die Eintrittskarte in die ganze Welt der Erholung für Körper, Geist und Seele. Und weil wir unseren Leser:innen den Herbstanfang ein wenig versüßen möchten, verlosen wir mit unserem Partner Glowcard Wohlfühl-Erlebnisse im Wert von 2 x 200 €. Trage dafür einfach deine Daten in dem hier drunter stehenden Formular ein und schon machst du ganz gemütlich mit. Wir drücken dir die Daumen!

Das ist GLOWCARD

GLOWCARD ist ein junges Hamburger Unternehmen, das einen Geschenkgutschein für ganzheitliches Wohlbefinden, Entspannung und Achtsamkeit auf den Markt gebracht hat. Mit nur einem Gutschein eröffnet GLOWCARD Zugang zu ausgewählten Wellness-, Spa-, Beauty-, Pilates- und Health-Erlebnissen in Hamburg – von luxuriösen Day Spas bis hin zu Boutique-Studios für Massagen, Kosmetik, Yoga und Meditation. Die sorgfältig ausgewählten Partner bieten hochwertige Wohlfühlerlebnisse für jeden Bedarf und machen die Glowcard so zum idealen Geschenk für Familie, Freunde oder Kollegen.