Mit diesem Konto gibt’s was auf die Ohren

Ein eigenes Girokonto ist viel mehr als nur der Ort, an dem das Geld ankommt. Es ist die Grundlage für finanzielle Unabhängigkeit, digitale Freiheit und einfache Organisation des Alltags. Und es gibt Konten, die können noch viel, viel mehr.

Die Hamburger Sparkasse bietet Menschen in der Metropolregion Hamburg das perfekte Konto. Denn das HaspaJoker-Girokonto bietet neben vielfältigen Bankleistungen zusätzlich zum Beispiel Handyschutz, verschiedene Sicherheitsfeatures, zahlreiche Vergünstigungen, besondere Services und immer wieder Momente, die es exklusiv nur mit diesem Mehrwertkonto gibt. Wer Musik, Konzerte, Festivals, Theater, Musicals und andere Veranstaltungen mag, wird dieses Konto lieben. Und wer bis zum 30.09.2025 ein neues HaspaJoker-Konto abschließt, erst recht: Denn dann gibt es zusätzlich noch einen Ticket-Bonus von 100 Euro.

Die HaspaJoker-Kontomodelle sind auf die verschiedenen Lebensphasen zugeschnitten – mit zahlreichen Vorteilen, die über das klassische Banking hinausgehen. Für alle zwischen 12 und 29 Jahren gibt es das Girokonto HaspaJoker start, das sich automatisch mit dem Alter weiterentwickelt und das Leistungsspektrum erweitert. Wer älter ist, wählt das Girokonto HaspaJoker. Über dieses Mehrwertkonto ist das registrierte Handy bei Diebstahl bis zu 500 Euro versichert, gibt es beim Kauf von Veranstaltungskarten über den Ticket-Shop 5 % Geld zurück. Wer mit der kostenlosen Debitkarte bei einem der 10.000 Partner-Shops bezahlt, profitiert von Cashback-Vorteilen. Das Konto erleichtert den Alltag und sorgt für Sicherheit: So finden jeden Monat 80 verloren gegangene Schlüssel mit Hilfe des HaspaJoker den Weg zurück, 60-mal wird der Türöffnungs-Notdienst in Anspruch genommen. Wer einmal im Ausland plötzlich ohne Geld dastand und mit dem Notgeld-Service geholfen wurde, möchte nie wieder darauf verzichten.

Wer noch mehr will, kann jederzeit zum HaspaJoker premium wechseln. Hier gibt zum Beispiel den S-Mobilgeräteschutz bis 800 Euro für Smartphone und Tablet bei Bruch und Diebstahl, 7% Rückvergütung im HaspaJoker Ticket-Shop und in der HaspaJoker Reisewelt. Apropos: Wer hier eine Reise ab einem Wert von 2.000 Euro bucht, kann bequem den Taxi-Shuttle nutzen (2 Taxi-Gutscheine im Wert von je 50 Euro für eine Hin- und eine Rückfahrt zum Flughafen, zu den Kreuzfahrtterminals oder zum Hauptbahnhof). Bezahlt wird am besten mit der Kreditkarte Mastercard GOLD, die in bei diesem Kontomodell nichts extra kostet, dafür viele Extras bringt: Sie beinhaltet eine Auslandsreise-Krankenversicherung, eine Reiserücktritts- und Reiseabbruch-Versicherung sowie einen Internet-Käuferschutz bis zu 1.000 Euro. Weltweit bezahlen kann man damit natürlich auch – in Geschäften und online.

Mit dem HaspaJoker-Girokonto läuft es schnell, sicher und unkompliziert. Mit der HaspaJoker-App sind alle Vorteile stets dabei. Mit Online-Banking und mobile Banking ist sind Überweisungen und Zahlungsverkehr ein Kinderspiel. Und wer es lieber persönlich mag, kann eine der rund 100 Haspa-Filialen in der Metropolregion Hamburg besuchen. Dort kann auch das neue Konto eröffnet oder schnell und bequem online auf haspa.de/joker, wo es auch weitere Informationen zu den Konten gibt.

Der Clou: Wer bis zum 30.09.2025 ein neues HaspaJoker-Girokonto eröffnet, erhält einen Ticket-Bonus in Höhe von 100 Euro (mehr dazu auf haspa.de/joker). Wer sich beeilt, kann also zum Beispiel noch günstiger in ein Konzert beim Stadtpark Open Air gehen oder am 15./16. August 2025 aufs Dockville-Festival in Wilhelmsburg. Dort gibt es mit dem HaspaJoker zudem exklusive Vor-Ort-Vorteile.

Auch wer schon ein HaspaJoker-Girokonto hat, kann sich freuen: Denn für jede erfolgreiche Weiterempfehlung gibt es eine Prämie in Höhe von 50 Euro. Also am besten gleich das Formular herunterladen.

Gründe für den Abschluss eines HaspaJoker-Girokontos gibt es viele – egal ob online oder in einer der 100 Haspa-Filialenl. Denn neben dauerhaften Services und Vergünstigungen sind auch immer wieder tolle Aktionsangebote am Start, die zeitlich befristet sind. Alles dazu gibt es für Kundinnen und Kunden stets einfach und bequem in der kostenlosen HaspaJoker-App.