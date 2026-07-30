Im April kündigte die Verkehrsbehörde das Projekt Huus an. Zum Festpreis sollen Taxis in Randgebieten Fahrgäste zum Bahnhof bringen - oder nach Hause. Bei der Nachfrage ist noch Luft nach oben.

Das Sechs-Euro-Taxi ist eine Kooperation von Freenoy by Lyft und Hansa-Taxi. (Symbolbild) picture alliance / Manfred Segerer | Manfred Segerer

Die über den Hamburger Verkehrsversuch „Na Huus, to de Bahn” (Huus) angebotenen Taxifahrten werden bislang nicht voll ausgeschöpft. Die Hamburger Verkehrsbehörde und die beteiligten Unternehmen Hansa-Taxi und Freenow by Lyft gehen allerdings davon aus, dass die Nachfrage im Herbst und Winter zunehmen wird, wie sie auf Anfrage mitteilten.

Das Projekt war vor mehr als 100 Tagen angekündigt worden. Zum Festpreis von sechs Euro können Hamburger seit dem 14. April in ausgewählten Gebieten Taxis buchen, die sie abends und nachts zur Bahnstation oder von dort nach Hause bringen. Fahrten können die Kunden über die Apps von Hansa-Taxi und Freenow by Lyft ordern.

Projekt ist laut Behörde erfolgreich angelaufen

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Obwohl das Angebot noch nicht voll ausgeschöpft wird, sprach die Verkehrsbehörde davon, dass das Projekt erfolgreich angelaufen sei.

Der Vorstand von Hansa-Taxi, Jan Weber, sagte: „Huus ist in der breiten Öffentlichkeit bereits bekannt und wird von unseren Fahrgästen ausdrücklich gelobt.” Spätestens von Herbst an rechne er mit deutlich mehr als tausend Touren im Monat.

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Der Chef von Freenow by Lyft in Deutschland und Österreich, Alexander Mönch, berichtete, Suchanfragen in der App belegten, dass Interesse an Huus vorhanden sei. „Die größte Nachfrage gibt es im Norden Hamburgs – dort ist das Bedürfnis nach einer verlässlichen Anbindung an die Bahn am größten.”

Anbindung in Randgebieten soll sich verbessern

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Das Angebot steht von Sonntag bis Donnerstag in der Regel zwischen 21 und 0:30 Uhr zur Verfügung. An Freitagen, Samstagen sowie an Abenden vor Feiertagen werden Fahrten von 21:00 bis 05:00 Uhr angeboten.

Besonders die Anbindung in Randgebieten soll sich dank des Vorhabens verbessern. Zunächst beschränkt sich das Angebot auf Gebiete im Westen, Nordosten und Südosten. In das Gebiet fallen Bahnstationen wie Blankenese, Rissen, Poppenbüttel und Bergedorf. Über eine Ausweitung wollte die Behörde zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. (dpa/mp)