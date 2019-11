Mit dem Klimakiller Flugzeug: Hamburger Schulklassen reisen immer exotischer

Klassenfahrten von Hamburger Schulklassen führen nicht nur nach Föhr oder in den Harz, sondern bis nach Shanghai, Neu Delhi oder Rio de Janeiro, wie Anfragen von CDU und AfD an den Senat ergaben. Dabei steigen auch Klassen ausgewiesener „Klimaschulen" ins Flugzeug. Rekordhalter ist das Gymnasium Süderelbe, das im Schuljahr 2018/2019 zehn von 23 Klassenfahrten mit dem Klimakiller Flugzeug antrat.

Ein Stichprobe der Schulbehörde an neun Gymnasien und acht Stadtteilschulen ergab, dass im vergangenen Schuljahr 45 von knapp 500 Klassenreisen mit dem Flugzeug erfolgten. Darunter auch Austauschreisen nach Übersee, deren Teilnahme – anders als bei regulären Klassenreisen – für die Schüler freiwillig ist.

Die Schulleitung der „Klimaschule" Gymnasium Süderelbe erklärt die regelmäßigen Flugreisen nach Shanghai und Neu Delhi laut Senatsantwort mit den dortigen Partnerschulen des Gymnasiums: „Nach Auskunft der Schulleitung führt das Gymnasium Süderelbe einmal im Jahr einen Schüleraustausch mit einer Partnerschule in Shanghai durch. Es nehmen zehn bis zwölf Schülerinnen und Schüler an dem freiwilligen Austausch teil. Die Kosten betragen für die Eltern 1.000 Euro. Ferner findet alle zwei bis drei Jahre ein Schüleraustausch mit einer Partnerschule in Neu Delhi statt. Die Kosten betragen rund 850 Euro für die Eltern." (ste)