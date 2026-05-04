Mit Blick über den Hafen: Pop-up-Bar in der Elphi

Hamburg feiert den 100. Geburtstag von Jazz-Musiker Miles Davis. In der Elbphilharmonie gibt es fünf große Konzerte. Außerdem hat hier eine Pop-up-Bar für alle Besucher der Plaza eröffnet – mit großem Panoramafenster und Blick über den Hamburger Hafen.

Miles Davis gilt als der einflussreichste Jazz-Musiker der Geschichte. Die Elbphilharmonie widmet dem Trompeter und Komponisten deshalb gleich mehrere Konzerte im Großen Saal. Im Kaispeicher im fünften Obergeschoss gibt es bis zum 6. Mai außerdem noch eine Pop-up-Bar für Jazz-Fans. Hier werden so gut wie alle Alben von Miles Davis gespielt, wie „Kind of Blue“ oder „Birth of the Cool“.

Zu Ehren von Miles Davis: Pop-up-Bar für Jazz-Fans in Hamburg

„Das ist ein echter Marathon mit mehr als 50 Stunden guter Musik und über 50 Stunden Gelegenheit, am großen Panoramafenster den wohl exklusivsten und schönsten Blick der ganzen Stadt über den Hamburger Hafen zu genießen“, heißt es in einer Mitteilung.

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Für die Drinks sorge das Team der „Pacific Bar“ aus der Sternschanze. Der Eintritt ist frei. Vom 4. bis 6. Mai hat die Bar ab 17 geöffnet. Der Platz vor Ort sei leider beschränkt, es könne beim Einlass zu Wartezeiten kommen. (sir)