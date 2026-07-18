Mit allen Elbwassern gewaschen: Er kennt unseren Fluss besser als jeder andere

Holger Blohm ist mitten in der Elbe aufgewachsen. Die Insel Lühesand ist sein Zuhause. Seit Kurzem besucht er sie nur noch als Fährschiffer.

Holger Blohm hat fast sein ganzes Leben auf der Insel Lühesand vor den Toren Hamburgs verbracht. Den Fluss rund um sein Zuhause kennt der 67-Jährige besser als die meisten Städter ihre eigene Straße. Er weiß, wann es der Elbe gut geht – und auch, wann sie leidet.

Holger Blohm steht auf der „Smuttje“ und schmeißt den Motor an. Seit Mai bringt er Gäste und Tagesausflügler mit seinem feuerwehrroten Boot vom Anleger Sandhörn in Grünendeich hinüber nach Lühesand. Auf die Insel mit dem Campingplatz, den einst sein Vater gründete – und der seit etwas mehr als einem Jahr nicht mehr Blohm gehört.

Fast 100 Jahre lang lebte die Familie Blohm auf Lühesand

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Seit 1933 lebten die Blohms auf Lühesand. Nun sind das Boot und der Job als Fährschiffer für Holger Blohm die einzige Verbindung in die alte Heimat. Er selbst ist aufs Festland gewechselt, wohnt aber gleich hinterm Deich gegenüber. „Nützt ja nix“, sagt er norddeutsch trocken. Seine beiden Kinder wollten das Familienerbe nicht übernehmen.

Traurig ist Blohm nicht darüber. Zumindest zeigt er es nicht. „Die haben gute Jobs und wissen, wie viel Arbeit das macht.“ Holger Blohm akzeptiert die Dinge, wie sie sind. Vielleicht lernt man so zu denken, wenn man sein Leben an einem Fluss verbringt, der sich nie ganz beherrschen lässt.

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Die Elbe – sie war für ihn nie nur Idylle. Sie konnte auch brutal sein. Die Flutkatastrophe von 1962 zum Beispiel, die eine alte Scheune seiner Eltern mit sich riss und eine Nerzfarm auf der Insel zerstörte. Doch Blohm kann sich daran nicht wirklich erinnern. Erstens, weil er damals noch ein Kind war, und zweitens, weil seine Eltern es vermutlich mit einem ähnlichen Gleichmut hinnahmen wie er selbst die Launen des Stroms.

Warum Holger Blohm einmal sechs Wochen nicht zur Schule konnte

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„Im Winter waren wir teilweise wochenlang von der Zivilisation abgeschnitten“, erinnert sich der Fährschiffer. Solange die Elbe zufror, konnte er noch zu Fuß übers Eis zur Schule laufen. Doch wenn mächtige Eisschollen auf dem Gewässer trieben, kam die Familie nicht mehr von der Insel runter. Sie blieb auf dem gerade mal 124 Hektar großen Eiland gefangen.

„Einmal konnte ich sechs Wochen lang nicht zur Schule“, erzählt Blohm. Zum Glück hatten die Eltern wie jedes Jahr schon im Herbst Vorräte angelegt, die für viele Wochen reichten. Beängstigend findet Blohm das bis heute nicht. „Das war nicht außergewöhnlich“, sagt er nur und zuckt die Achseln.

Holger Blohm fährt mit dem Boot „Smuttje“ über die Elbe nach Lühesand. Florian Quandt

Normal waren für ihn dann auch später die Boots-Ausflüge mit seiner Frau und den eigenen Kindern zu den Nachbarinseln Hanskalbsand und Pagensand, bei denen manch ein Hamburger wegen ihrer Einsamkeit an Robinson Crusoe denkt. Da sie zum Naturschutzgebiet gehören, dürfen sie nicht betreten werden. Nur Anlegen zu Pausenzwecken ist erlaubt.

Manchmal machen es sich Seehunde auf seiner Fähre bequem

Am schönsten ist für Blohm die Elbe an der Drommel in der Haseldorfer Marsch. „Da ist alles noch naturbelassen. Die Bäume wachsen, wie sie wollen. Manchmal sieht man einen Reiher.“ Selbst die Seehunde, die es sich manchmal auf seiner zweiten Fähre „Sottje“ gemütlich machen, sind für den Fährschiffer das, was für Hamburger die Schwäne auf der Alster sind – Alltag.

Nur eins bringt Holger Blohm in Fahrt: Wenn „seine“ Elbe nicht in Ruhe gelassen wird. Nach der Wende habe sich so viel zum Guten entwickelt. „Das Wasser ist viel sauberer geworden.“ Plastik, Schilf und Holzreste verschwanden. Seit die Schiffe kein Schweröl mehr ablassen dürfen, gibt es auch keinen Regenbogenfilm mehr auf der Oberfläche.

Lange Geschichte: Dieses Boot bekam Holger Blohm zu seinem 8. Geburtstag von seinem Vater geschenkt. Nina Gessner

„Es gab eine Zeit, da war das Wasser so klar, dass wir bei unseren Booten die Schraube sehen konnten“, sagt Blohm mit einem Hauch Bitterkeit in der Stimme. Denn: Das ist wieder vorbei – die Elbvertiefung! Die Baggerarbeiten wirbeln Schwebstoffe auf, die das Wasser verdunkeln.

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Außerdem spürt Blohm die veränderte Fließgeschwindigkeit des Flusses als Folge der Arbeiten. „Früher konnte man hier locker rüberschwimmen“, sagt er und zeigt auf das Wasser, das mit etwa vier Kilometern pro Stunde vorbeirauscht. „Das geht jetzt nicht mehr – viel zu gefährlich!“

Die „Smuttje“ ist am Festland angekommen, wo Blohm sie neben einem am Ufer liegenden Bötchen festmacht. Der Lühesander hatte es zu seinem 8. Geburtstag von seinem Vater geschenkt bekommen. Es hat ihn sein Leben lang begleitet auf seinen Touren über den Fluss, der sich im Laufe der Jahre so sehr verändert hat. „Der Mensch muss verantwortungsvoll mit der Natur umgehen“, sagt Blohm. Und damit meint er die Hafenwirtschaft genauso wie die Ausflügler, die am Wochenende zu Besuch kommen.







