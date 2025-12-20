Helmut Schmidt – auch zehn Jahre nach seinem Tod einer der beliebtesten Politiker Deutschlands. An diesem 23. Dezember wäre er 107 Jahre alt geworden. Dass er jüdische Vorfahren hat, darüber hat der ehemalige Bundeskanzler Zeit seines Lebens geschwiegen. Wäre es in der NS-Zeit bekannt geworden, wäre sein Vater möglicherweise im KZ gelandet, er selbst niemals Offizier der Wehrmacht geworden und hätte vielleicht auch nie Karriere als Politiker gemacht. Nun wird bekannt, dass in Jerusalem Schmidts jüdische Großnichte im Alter von 98 Jahren gestorben ist: Immanu-El Adiv.





