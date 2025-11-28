mopo plus logo
Frau auf dem Weihnachtsmarkt trinkt Glühwein

MOPO-Reporterin Lene Striewe auf dem Roncalli-Weihnachtsmarkt Foto: Marius Röer

paidGlühwein & Co.: Wie weit kommt man mit 20 Euro auf dem Weihnachtsmarkt?

Gebrannte Mandeln, Schmalzgebäck, Glühwein oder Punsch sind die Klassiker auf Weihnachtsmärkten – und gehören für viele Menschen einfach dazu. Doch auch hier macht sich die Inflation bemerkbar. Die Preise für Glühwein und Co. steigen seit Jahren. Die MOPO machte deshalb den Check: Wie weit kommt man mit 20 Euro in der Tasche? Reicht das für einen schönen Winterzauber-Bummel? Sind Karussellfahrten drin? Kostet der Glühwein überall gleich viel? Von gemütlich bis Halligalli haben wir uns verschiedene Märkte angeschaut. Das Ergebnis: Wer ein bisschen sucht, kann auch mit eher schmalem Budget Perlen finden.
