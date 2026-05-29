Er soll über Internet-Chatgruppen Kontakt zu besonders verletzlichen Mädchen gesucht haben. Er soll sie manipuliert, bedroht und dazu erpresst haben, sexuelle Handlungen vor der Kamera an sich vorzunehmen und sich dabei zu filmen. Gleichzeitig wird ihm vorgeworfen, er habe homosexuelle Männer zu Treffpunkten in Hamburg gelockt, sie erpresst, ausgeraubt und zusammengeschlagen. Sie haben ein Déjà-vu? Sie glauben, hier sei von „White Tiger“ die Rede, dem Deutschiraner Shahriar J., der seit Januar in Hamburg vor Gericht steht? Falsch. Hier ist die Rede von Fabian Z., einem inzwischen 18-Jährigen aus Finkenwerder, der nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft teils mit ähnlichen Methoden vorgegangen sein soll. Ab dem 16. Juni wird nun auch ihm der Prozess gemacht werden. Bis in den September sind bislang 17 Verhandlungstage anberaumt.





