Frost mit minus sechs Grad: Jetzt wird’s richtig kalt in Hamburg und im Norden

November-Blues in Hamburg? Die Temperaturen fallen in den Minusbereich, der Himmel ist grau verhangen. Und gleich in mehreren Nächten müssen sich Hamburger auf Glätte einstellen.

Über der Stadt hängt am Mittwoch eine graue Wolkendecke, so die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Immer wieder fällt Regen, weiter nördlich mischt sich Schnee darunter.

Achtung: Auf den Straßen wird es rutschig. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen drei und sechs Grad – in der Nacht zum Donnerstag sinken sie aber auf -4 Grad. Die Schauer lassen nach, stellenweise fällt dafür etwas Schnee oder Schneeregen.

Donnerstag Frost mit bis zu -6 Grad in Hamburg

Am Donnerstag ziehen weiterhin Wolken und Schneeschauer über die Stadt. Die Temperaturen liegen zwischen einem und drei Grad. In der Nacht klart der Himmel auf – und es wird kälter: Frost mit bis zu -6 Grad.

Der Freitag startet freundlich: Erst im Laufe des Tages ziehen Wolken von Nordwesten herein. In Hamburg bleibt es meist trocken bei rund zwei Grad. In der Nacht gibt es bei -3 Grad wieder Frost. Der Himmel bleibt wolkenverhangen, regnen soll es aber nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Bier-Krise! Großkonzern macht komplette Brauerei dicht

Das Wochenende beginnt freundlich und überwiegend trocken. Hamburg kommt auf etwa zwei Grad. In der Nacht kühlt es ab: Der Himmel klart auf, die Temperaturen sinken auf –5 Grad. (mp)