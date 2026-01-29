Minus 6 Grad: Jetzt wird es nochmal richtig kalt!

Es wird Zeit für die Hamburgerinnen und Hamburger, noch dickere Pullis aus dem Schrank zu holen. Zum Wochenende ist mit leichtem Schneefall zu rechnen – es wird richtig kalt. Und wer hat, sollte seine alten Spikes hervorkramen, um sicher über die glatten Gehwege zu kommen.

Am Donnerstag bleibt es in Hamburg bedeckt, wärmer als ein Grad wird es nicht. Dabei weht vor allem an den Küsten ein frischer Ostwind und es kann zeitweise zu Schneefall kommen. Ähnlich bleibt es in der Nacht zu Freitag mit Tiefstwerten um -1 Grad. Streckenweise kann es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) glatt werden.

Am Freitag bleibt es grau und kalt: Durch starke Bewölkung und Dauerfrost ist mit leichtem Schnee und Temperaturen um den Gefrierpunkt zu rechnen. Der Wind weht mäßig bis stark.

Wetter in Hamburg: Am Wochenende fallen die Temperaturen

Das Wochenende startet am Samstag unverändert mit Bewölkung und leichtem Schneefall. In der Nacht zu Sonntag fallen die Temperaturen dann auf -3 Grad an den Küsten. Am Sonntag wird es in Hamburg richtig kalt: mehr als -4 Grad sind nicht drin. Bis auf vereinzelte Schneeschauer soll es trocken bleiben.

Und es bleibt kalt: In der Nacht zu Montag werden in Hamburg voraussichtlich Tiefstwerte von -6 Grad erreicht. An den Küsten wird es mit -3 Grad nicht ganz so kalt, dafür ist mit frischem Südostwind zu rechnen.

Warum wird es plötzlich deutlich kälter? Dafür sorgt Hoch „Daniel“ über Skandinavien. Anfang kommender Woche rutscht das Hoch in Richtung Baltikum, wodurch kalte Festlandsluft in den Nordosten Deutschlands dringt. Laut DWD kommt es daher im Nordosten zu Dauerfrost. (kla)