Blick auf die Landungsbrücken. Während die U-Bahn weiter überwiegend planmäßig verkehrt, hat die S-Bahn große Probleme.

Winterliches Hamburg: So kalt war es lange nicht mehr Foto: picture alliance / xim.gs

Minus 10 Grad! Jetzt wird es arktisch in Hamburg

Wer meint, am heutigen Sonntag sei es kalt, muss sich auf einiges gefasst machen: Denn zum Wochenstart wird es in Hamburg und Norden geradezu arktisch. Auf minus 10 Grad soll das Thermometer sinken! Und dann streiken auch noch Bus- und U-Bahnfahrer …

Stramme Minusgrade und böiger Wind: Schon am Sonntag wurde es richtig frostig in Norddeutschland. Doch in der Nacht soll es in Hamburg auf minus 7 Grad abkühlen, an der Grenze zu Mecklenburg sogar auf minus 9 Grad.

Und dann bleibt es kalt: Minus sechs Grad sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Hamburg für Montagmorgen voraus. Wer auf Busse und U-Bahnen angewiesen ist, hat jetzt ein wirklich frostiges Problem: Durch den angekündigten Warnstreik am Montag bei Hochbahn und VHH dürften kaum Busse und Bahnen fahren, auch im Umland ist der Verkehr stark eingeschränkt. Wer kann, weicht auf S-Bahn, Regionalbahnen und Fähren aus, rät die Hochbahn.

Wetter in Hamburg: Temperaturen fallen weiter

In der Nacht auf Dienstag sinkt das Thermometer dann sogar auf bis zu minus 10 Grad, warnt der DWD. Tagsüber sind dann für Hamburg minus 5 Grad und Schneefall angesagt, ähnlich sieht es dann am Mittwoch aus.

Das könnte Sie auch interessieren: Streusalz, Spikes und spiegelglatte Wege: In Hamburg ist Knochenbrecherwetter

Erst zum Wochenende könnte es dann vorbei sein mit dem Frost. Zumindest tagsüber könnte das Thermometer dann leicht in den Plusbereich steigen. (mn)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

