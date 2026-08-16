Seit 25 Jahren brausen Züge, rollen Autos und starten Flugzeuge im Miniaturformat durch ein ehemaliges Lagerhaus in der Speicherstadt. Das Jubiläum wurde in der Nacht vom 15. auf den 16. August im Miniatur Wunderland in der HafenCity groß gefeiert: mit rotem Teppich, Jubiläumstorte, einer Premiere – und 100 besonderen Gästen.

Neben Talks mit den Gründern und Einblicken in die Werkstätten gab es auch Kurzführungen hinter die Kulissen. Das Highlight der Nacht: Um 2.20 Uhr wurde der Iguazú-Wasserfall im neuen Amazonas-Abschnitt offiziell in Betrieb genommen.

100 besondere Gäste bei Wunderland-Jubiläumsfeier

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600 Gäste feierten das Jubiläum des Miniaturwunderlandes zusammen mit den Gründerbrüdern Frederic und Gerrit Braun. Darunter hundert Gäste mit besonderen Einladungen: Menschen, die sich ein 150 Euro teures Ticket nicht hätten leisten können oder eine schwere Zeit durchmachen. Rund 500 Menschen hatten sich auf die Aktion beworben. Die Geschichten von Armut, Krankheit und Schicksalsschlägen berührten die Veranstalter.

Finanziert wurden diese Tickets über eine Versteigerung der letzten 80 Jubiläumstickets. Wer mitbot, finanzierte den Besuch eines anderen Gastes. Das höchste Gebot lag bei mehr als 600 Euro. Rund 3000 Euro gingen zusätzlich an den Verein „Kleine Wunder e.V.“, wie das Nachrichtenportal „t-online“ berichtete.

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Seit der Eröffnung im Jahr 2001 besichtigten rund 27 Millionen Menschen die Miniaturwelt in der Speicherstadt: Das Wunderland gilt seit Jahren als Deutschlands beliebteste Sehenswürdigkeit. Die Ausstellungsfläche wuchs in den vergangenen 25 Jahren von 300 auf 1600 Quadratmeter an. (mp)