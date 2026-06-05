Miniatur Wunderland bekommt einen echten ICE zum Geburtstag

Die Deutsche Bahn schickt einen besonderen ICE auf die Strecke: Der Zug trägt künftig den Namen „Knuffingen” – was das mit dem Miniatur Wunderland zu tun hat.

Die Deutsche Bahn hat einen ICE 4 zum 25-jährigen Bestehen der Modellbahnausstellung auf den Namen „Knuffingen” getauft. Der Zug soll künftig mit einem Jubiläumsdesign durch Deutschland sowie die Schweiz fahren. Die Taufe fand am Freitag am Bahnhof Hamburg-Altona statt.

Chef vom Miniatur Wunderland: „Ein Traum“

Der ICE erhielt ein Sonderdesign mit Figuren aus der Modellbahnwelt. „Das ist ein Märchen, was hier heute passiert”, sagte Wunderland-Mitgründer Frederik Braun bei der Zugtaufe. Er und sein Bruder seien für die Ehrung „wahnsinnig dankbar”.

Die Wunderland-Chefs am neuen ICE. picture alliance/dpa/Ulrich Perrey Die Wunderland-Chefs am neuen ICE.

„Knuffingen” ist die fiktive Hauptstadt im Miniatur Wunderland.

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Das Museum in der Hamburger Speicherstadt gilt als die größte Modelleisenbahn der Welt und zählt laut eigenen Angaben zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands. (dpa/mp)