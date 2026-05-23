Mini-Spielplatz in der City kommt zurück – diesmal für immer

Gute Nachrichten für alle Hamburger Familien: Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr kehrt der beliebte mobile Spielplatz dauerhaft in die City zurück. Dafür stellt die Politik jetzt richtig viel Geld auf den Tisch.

Shoppen mit den Kids ist oft purer Stress. Im letzten Frühjahr gab es auf der Mönckebergstraße deshalb eine geniale Rettung: „Playdate Hamburg“. Ein echter Spielplatz mitten in der Einkaufsstraße. Das Herzstück war ein bunter Container mit Rutsche, Kletterwand und ganz viel Platz zum Toben.

Steuerzahler-Bund schimpfte über das schnelle Aus

Vier Monate lang war die Kiste der absolute Hit am Mönckebergbrunnen. Doch Ende August bauten die Macher alles wieder ab. Das sorgte für viel Frust bei den Eltern.

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Sogar der Bund der Steuerzahler schimpfte damals über eine „verpasste Chance“. Das rund 35.000 Euro teure Pilotprojekt war einfach viel zu schnell wieder vorbei.

Spielplatz in der City kehrt zurück

Doch jetzt gibt es das große Comeback. SPD, Grüne und FDP machen für die Rückkehr des Spielplatzes gemeinsame Sache. Die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte hat beschlossen: 55.000 Euro fließen in das Projekt.

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Der Spielcontainer wird jetzt fest gekauft und soll künftig durch die ganze Innenstadt wandern. Geplant sind Stopps am Mönckebergbrunnen, auf der Straße Lange Mühren und auf dem Gänsemarkt. Die Botschaft der Politik ist klar: Unsere City soll endlich mehr sein als nur eine reine Einkaufsmeile. Sie soll ein Ort für alle werden – vor allem für die Kleinsten.