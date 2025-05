„Der Elbtower kriegt ’nen kleinen Bruder“: Unter dieser Schlagzeile berichtete die MOPO im Jahr 2021 über ein Bauprojekt in Finkenwerder. Der 56 Meter hohe Mini-Tower sollte das höchste Haus Hamburgs südlich der Elbe werden. Doch eine Kleine Anfrage in der Bürgerschaft offenbarte kürzlich, dass das Gebäude womöglich gar nicht gebaut wird. Ergeht es dem kleinen Bruder am Ende wie dem großen?