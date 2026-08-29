Friedrich Hehr vollstreckte für die Nazis Hunderte Todesurteile, darunter an Widerstandskämpfern und den „Lübecker Märtyrern“.

Das einzige Foto, das es von Hamburgs Henker gibt: Mit Hut, Mantel und Schäferhund. MOPO-Archiv

Wie viele Menschen Friedrich Hehr im Laufe seiner Karriere hinrichtete, ist nicht genau bekannt. Mindestens 700 waren es. Unter ihnen waren Mörder, Widerstandskämpfer und Gegner des NS-Regimes. Auch die vier sogenannten „Lübecker Märtyrer“ waren darunter – Geistliche, die den Nationalsozialisten entgegengetreten waren und dafür zum Tode verurteilt wurden. Darum, wen er tötete und weshalb dieser Mensch sterben sollte, scheint Hehr sich kaum gekümmert zu haben. Der Henker von Hamburg stellte keine Fragen. Er erledigte Aufträge.

Der Mann mit Hut und Schnauzbart ging mit seinem Schäferhund liebevoll um. Ansonsten war er „klotzig, unansprechbar und ständig knurrig“, wie sich ein Gefängnisseelsorger erinnerte. Darüber, dass ihm viele Menschen dem Henker nichts als Abscheu und Verachtung entgegenbrachten, machte Hehr sich keine Illusionen.

Fünf Sekunden bis zum Tod

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Friedrich Hehr war für die Geschwindigkeit bekannt, mit der er Hinrichtungen vollzog. Erreichte ein zum Tode Verurteilter den Hinrichtungsraum im Untersuchungsgefängnis Holstenglacis, schnallten Hehrs Helfer ihn auf ein Brett und brachten seinen Kopf unter die Guillotine. Im nächsten Moment löste Hehr den Mechanismus aus, das Fallbeil sauste herab.

Die Guillotine im Untersuchungsgefängnis Holstenglacis. Der Arbeitsplatz von Friedrich Hehr. Staatsarchiv Hamburg

Fünf, sechs Sekunden – länger dauerte die gesamte Prozedur nicht.

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Vom Schlachter zum Scharfrichter

Hehr war kein gebürtiger Hamburger. 1879 kam er in der Nähe von Stuttgart als Sohn eines Korbmachermeisters zur Welt. Er wurde Schlachter und Gemüsehändler.

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1925 begann er als Gehilfe des für Baden, Württemberg und Hessen zuständigen Scharfrichters Karl Burkhardt. Später wurde er dessen Nachfolger. 1937 wurde Hehr als Scharfrichter verpflichtet. Von da an war er unter anderem für Hinrichtungen in Hamburg, Hannover und Köln zuständig.

Um näher an seinem Tätigkeitsbereich zu sein, ließ Hehr sich in Hannover nieder. Offiziell gab er als Beruf „Justizangestellter“ an. Damit hielt er sich an die Vorschriften: Ein Scharfrichter durfte die Bevölkerung nicht über seine tatsächliche Tätigkeit aufklären. Nicht einmal seinen Nachbarn verriet Hehr, womit er sein Geld verdiente.

432 Hinrichtungen allein in Hamburg

Sein Hamburger Arbeitsplatz war das Untersuchungsgefängnis am Holstenglacis, das schon zur Kaiserzeit als Hinrichtungsstätte gedient hatte. Nachdem die Guillotine während der Weimarer Republik einige Jahre ungenutzt geblieben war, nahmen die Nationalsozialisten die Tötungsmaschine wieder in Betrieb. Und wie!

Für Hehr begann eine Zeit mit immer mehr Hinrichtungen. Allein zwischen Dezember 1938 und Dezember 1944 vollstreckte er in Hamburg 432 Todesurteile. Besonders viele waren es 1943: In diesem Jahr richtete er am Holstenglacis 140 Menschen hin.

Der Tod als einträgliches Geschäft

Die Tätigkeit als Scharfrichter war für Hehr auch finanziell lukrativ. Dabei muss zwischen verschiedenen Vergütungsregelungen unterschieden werden: Als er 1935 das Amt seines Vorgängers Karl Burkhardt übernahm, erhielt Hehr ein Jahresgehalt von 400 Reichsmark und zusätzlich 50 Reichsmark pro Hinrichtung.

Mit seiner Verpflichtung als Scharfrichter 1937 änderten sich die Konditionen deutlich. Nach den damals geltenden Richtlinien standen ihm jährlich 3000 Reichsmark sowie eine Sondervergütung von 60 Reichsmark für jede Hinrichtung zu.

Aus der Akte des Sondergerichts Bremen. Am 8. Juli fiel nach knapp zweieinhalbstündiger Verhandlung das Todesurteil gegen Walerjan Wróbel. Sechs Wochen später starb er. Staatsarchiv Bremen

Allein die 140 Hinrichtungen in Hamburg im Jahr 1943 bedeuteten damit 8400 Reichsmark an zusätzlichen Vergütungen. Zusammen mit seinem Jahresgehalt waren das mindestens 11.400 Reichsmark – mögliche weitere Hinrichtungen außerhalb Hamburgs nicht eingerechnet.

Widerstandskämpfer unter seinen Opfern

Hehrs jüngstes bekanntes Opfer war gerade einmal 17 Jahre alt. Walerjan Wróbel war aus Polen zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt worden und musste auf einem Bauernhof bei Bremen arbeiten. Er sprach kein Deutsch und litt unter starkem Heimweh.

Am 29. April 1941 legte Wróbel in einer Scheune Feuer. Offenbar hoffte er, zur Strafe zurück nach Polen geschickt zu werden. Der Brand richtete nur geringen Schaden an – Wróbel half sogar selbst bei den Löscharbeiten.

Trotzdem nahm ihn die Gestapo fest. Er kam zunächst ins Hamburger Konzentrationslager Neuengamme und musste sich dann vor dem Sondergericht Bremen verantworten. Am 8. Juli 1942 wurde der Minderjährige zum Tode verurteilt. Selbst Staatsanwaltschaft und Richter sprachen sich später dafür aus, das Todesurteil in eine langjährige Haftstrafe umzuwandeln. Doch das Gnadengesuch wurde abgelehnt.

Am Morgen des 25. August 1942 wurde Walerjan Wróbel in der Untersuchungshaftanstalt am Holstenglacis zur Hinrichtungsstätte gebracht. Um 6.15 Uhr vollstreckte Friedrich Hehr das Todesurteil mit dem Fallbeil.

Die Lübecker Märtyrer

Zu Hehrs bekanntesten Opfern gehörten die „Lübecker Märtyrer“, die am 10. November 1943 im Gefängnis am Holstenglacis starben: der evangelische Pfarrer Karl Friedrich Stellbrink und die drei katholischen Geistlichen Eduard Müller, Johannes Prassek und Hermann Lange. Sie mussten sterben, weil sie das Hitler-Regime kritisiert hatten.

Auch die 30-jährige französische Physikerin France Bloch-Sérazin wurde von Hehr hingerichtet. Sie hatte Bomben für die Résistance hergestellt und starb am 12. Februar 1943 unter dem Fallbeil. Am 1. November desselben Jahres richtete Hehr die französische Kommunistin Suzanne Masson hin. Sie hatte Flugblätter gegen die deutschen Besatzer verteilt.

Hinweise darauf, dass Hehr von Gewissensbissen geplagt wurde, gibt es nicht. Eine Beschwerde an die Gefängnisleitung ist zwar überliefert – allerdings ging es dabei nicht um einen der zum Tode Verurteilten. Hehr störte sich vielmehr am Zeitpunkt der Hinrichtungen. Als diese in Hamburg für den Abend angesetzt wurden, bat er darum, sie auf 16 Uhr vorzuverlegen. Sein Grund: Sonst bekam er Probleme mit der Zugverbindung zurück nach Hannover.

Seinem Wunsch wurde entsprochen.

Nach dem Krieg machte Hehr weiter

Am 3. Mai 1945 war der Krieg in Hamburg vorbei. Hehrs Karriere als Scharfrichter war es nicht.

Die britische Militärregierung beschäftigte ihn weiter. Allein in Hamburg vollstreckte Hehr nach Kriegsende noch 18 Todesurteile. Auch in anderen Städten war er weiterhin als Scharfrichter tätig.

Die beiden letzten Hingerichteten in West-Deutschland: die Hamburger Robert Amelung (29) und Peter Steinhauer (39). Sie wurden zwei Wochen vor Inkrafttreten des Grundgesetzes im Untersuchungsgefängnis Holstenglacis enthauptet. Staatsarchiv Hamburg

Die letzten beiden Hinrichtungen in Hamburg vollzog er am 9. Mai 1949. Unter dem Fallbeil starben Robert Amelung und Peter Steinhauer. Die beiden Männer aus der Hamburger Schwarzmarktszene waren wegen Mordes zum Tode verurteilt worden.

Nur 14 Tage später, am 23. Mai 1949, wurde das Grundgesetz verkündet. In Artikel 102 heißt es seither: „Die Todesstrafe ist abgeschafft.“

Damit war auch Friedrich Hehrs Tätigkeit als Scharfrichter beendet.

Lange genießen konnte er seinen Ruhestand nicht. Der Henker von Hamburg starb am 30. Juli 1952 im Alter von 72 Jahren.