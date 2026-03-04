Hamburgs Verwaltung wagt den Sprung in die Wolke, doch die Landung könnte hart werden: 2020 wollte sich der Senat noch von Microsoft abwenden, doch heute ist davon nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil: Für viel Geld bereitet die Stadt den „Umzug“ in die Microsoft-Cloud vor, damit Behörden besser digital vernetzt arbeiten können – trotz scharfer Kritik an hohen Kosten, Sicherheitsbedenken und der wachsenden Abhängigkeit von US-Tech-Giganten. Ganz anders sieht es hinter der Landesgrenze in Schleswig-Holstein aus. Dort setzt man auf digitale Souveränität – und spart damit sogar Geld.





