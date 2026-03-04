mopo plus logo
Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Laptop. Die Stadt treibt die Einführung von Microsoft 365 in der öffentlichen Verwaltung voran. (Archivbild)

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Laptop. Die Stadt treibt die Einführung von Microsoft 365 in der öffentlichen Verwaltung voran. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa/Daniel Bockwoldt

„Hamburg kauft sich in eine teure Abhängigkeit von einem US-Konzern ein"

Hamburgs Verwaltung wagt den Sprung in die Wolke, doch die Landung könnte hart werden: 2020 wollte sich der Senat noch von Microsoft abwenden, doch heute ist davon nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil: Für viel Geld bereitet die Stadt den „Umzug“ in die Microsoft-Cloud vor, damit Behörden besser digital vernetzt arbeiten können – trotz scharfer Kritik an hohen Kosten, Sicherheitsbedenken und der wachsenden Abhängigkeit von US-Tech-Giganten. Ganz anders sieht es hinter der Landesgrenze in Schleswig-Holstein aus. Dort setzt man auf digitale Souveränität – und spart damit sogar Geld.


