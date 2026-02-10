Millionen-Spritze für Hochschulen und Kitas: Was Hamburg jetzt vorhat

Hamburg erhält in den nächsten vier Jahren rund 106 Millionen Euro für Hochschulen und Kitas. Was die Stadt mit dem Geld vorhat und welche Herausforderungen bleiben.

Die Summe ist Teil einer bundesweiten Verabredung über vier Milliarden Euro der Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern, wie das Gremium mitteilte. Das Geld soll aus dem 500 Milliarden Euro schweren, schuldenfinanzierten sogenannten Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz kommen.

Bund-Länder-Vereinbarung: Millionen für Hochschulen und Kitas

Unterzeichnet wurde dafür eine entsprechende Bund-Länder-Vereinbarung. Wie viel Geld die Bundesländer jeweils in Kindertagesbetreuung oder Hochschulen und Wissenschaft stecken, bleibt ihnen überlassen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Große Herausforderung”: Neue Schüler-Rekordzahlen in Hamburg

Hamburg stehen den Angaben zufolge pro Jahr rund 26,5 Millionen Euro zur Verfügung. Nach jüngsten Angaben der Finanzbehörde benötigt die Stadt in den kommenden beiden Dekaden rund sechs Milliarden Euro, um allein die Hochschulgebäude der Stadt in einen guten Zustand zu bringen oder durch Neubauten zu ersetzen. (dpa/mp)