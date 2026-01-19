Wo heute noch eine sandige Baustelle steht, sollen in Zukunft internationale Spitzenforscher nach dunkler Materie suchen: In der Science City in Bahrenfeld entsteht für rund 247 Millionen Euro einer der spektakulärsten Wissenschaftsbauten der Stadt – das „HAFUN“. Das Besondere: Das gesamte Gebäude ist mehr als ein einfaches Labor – es soll selbst Messungen durchführen können. Dafür ist eine besondere Abschirmung nötig – der Bau soll „der ruhigste Ort Hamburgs“ werden. Die beteiligten Forscher träumen bereits vom Nobelpreis.





