mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
So soll das neue Uni-Gebäude „HAFUN“ in der Science City Bahrenfeld aussehen.

So soll das neue Uni-Gebäude „HAFUN“ in der Science City Bahrenfeld aussehen. Foto: Sprinkenhof GmbH, C.F. Møller Architects

  • Bahrenfeld

paid247 Mio. Euro! Dieser spektakuläre Bau soll Hamburg an die Weltspitze katapultieren

kommentar icon
arrow down

Wo heute noch eine sandige Baustelle steht, sollen in Zukunft internationale Spitzenforscher nach dunkler Materie suchen: In der Science City in Bahrenfeld entsteht für rund 247 Millionen Euro einer der spektakulärsten Wissenschaftsbauten der Stadt – das „HAFUN“. Das Besondere: Das gesamte Gebäude ist mehr als ein einfaches Labor – es soll selbst Messungen durchführen können. Dafür ist eine besondere Abschirmung nötig – der Bau soll „der ruhigste Ort Hamburgs“ werden. Die beteiligten Forscher träumen bereits vom Nobelpreis.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test