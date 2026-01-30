Großer Millionen-Gewinn: Hamburger Industriebetrieb profitiert vom Kupfer-Boom

Aurubis hebt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr an. Grund sind gestiegene Metallpreise und eine starke Nachfrage nach Kupfer.

Angesichts deutlich gestiegener Metallpreise und einer hohen Nachfrage hat der Hamburger Kupferkonzern „Aurubis“ seine Gewinnerwartungen angehoben. Statt einem Plus von 300 bis 400 Millionen Euro vor Steuern erwarte die „Aurubis AG“ nun für das laufende Geschäftsjahr beim operativen Vorsteuergewinn 75 Millionen Euro mehr, teilte das Unternehmen in einer Ad-hoc-Mitteilung mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Eltern aufgepasst: Konzern ruft Babynahrung zurück!

Maßgeblich für die Erhöhung der Gesamtjahresprognose sind den Angaben zufolge deutlich gestiegene Metallpreise und eine insgesamt sehr gute Nachfrage nach Kupferprodukten. (dpa/mp)