Gabriele Lehnick blickt aus ihrer Wohnung

Klinkerbau mit Laubengang: Rentnerin Gabriele Lehnick (74) blickt aus der Tür zu ihrer Wohnung. Foto: Nina Gessner

  • Harvestehude

Millionärstochter wirft Rentnerin aus kleiner Wohnung – angeblich wegen Eigenbedarf

Dieser Fall sorgt für Irritationen: Eine Millionärstochter wirft eine Rentnerin (74) aus ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung in Harvestehude und bekommt dafür auch noch Recht. Angeblich will Nisha Stockmann-Stich, Tochter von Tennisspieler Michael Stich, zusammen mit ihrem Lebensgefährten selbst in das 44-Quadratmeter-Appartment einziehen.

Gabriele Lehnick versteht die Welt nicht mehr. Seit 26 Jahren lebt sie in dem Haus in der Parkallee 10. Die Adresse klingt nobel. Ist sie aber nicht. Das Haus ist ein schlichter Klinkerbau. Nach dem Krieg in Windeseile hochgezogen, schlecht isoliert. Es gibt keine Balkone, nur Laubengänge. Die Wohnungen sind klein.

Adoptivtochter von Tennisspieler Michael Stich klagt Hamburger Rentnerin (74) aus ihrer Wohnung

Für Lehnick ist das Haus dennoch ihre „zweite Haut“, wie sie beim Besuch der MOPO sagt. „Meine Nachbarn sind meine Familie, weil ich keine eigene habe. Bei ihnen kann ich nachts klingeln, wenn mal was ist. Das gibt mir Geborgenheit.“

