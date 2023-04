Milliardenpleite: Strafanzeige gegen Hamburger Reeder Bertram Rickmers

Sechs Jahre nach der Milliardenpleite seiner Reederei Rickmers Holding bekommt der alleinige Gesellschafter Bertram Rickmers neuen Ärger: Ein Anleger hat einem Medienbericht zufolge Strafanzeige gegen ihn gestellt. Die Vorwürfe: Untreue und Betrug. Ein Sprecher des Hamburger Reeders widerspricht entschieden.

Es geht um 36,5 Millionen Euro, wie der NDR berichtet. Diese Summe soll Rickmers 2015 – also vor der Insolvenz – aus der Firmenkasse entnommen haben, um Steuerschulden zu bezahlen.

Erstattet wurde die Anzeige vom Hamburger Investor Rainer Manthey, der dem Bericht zufolge nach eigenen Angaben Anleihen der Rickmers Holding AG im Nennwert von mehr als 58 Millionen Euro besitzt. Manthey sagte dem NDR, das Ziel der Anzeige sei es, „Handlungen von Bertram Rickmers, die ich für betrügerisch erachte, von kompetenter Seite, das heißt der Staatsanwaltschaft, untersuchen zu lassen.“

Strafanzeige gegen Hamburger Reeder Rickmers

In dem Bericht bestätigt ein Rickmers-Sprecher die Steuerentnahme zwar. Er erklärt aber, diese sei rechtmäßig gewesen und transparent erfolgt. In der Anzeige hingegen wird Rickmers vorgeworfen, die Bedingungen für eine Steuerentnahme seien nicht erfüllt gewesen.

„Der erhobene Vorwurf gegen Bertram Rickmers ist nachweislich erlogen, bereits umfänglich widerlegt und dient allein dem erfolglosen Versuch, den Ruf Herrn Rickmers zu schädigen“, hält ein Sprecher des Reeders dagegen. Bei der sogenannten Steuerzahlung habe es sich in Wahrheit um eine direkte Zahlung der damaligen Rickmers Holding an das Finanzamt Hamburg gehandelt.

Der Betrag sei bereits 2010 – also fünf Jahre vor der tatsächlichen Zahlung – in die wirtschaftlichen Planungen der Firma, in Bankunterlagen, Gutachten und Jahresabschlüsse aufgenommen worden. „Sämtliche wesentliche Stakeholder, insbesondere die Banken, wurden vorab darüber informiert“, so der Sprecher. Auch drei Wirtschaftsprüfungsunternehmen hätten nichts dagegen einzuwenden gehabt.

Wie auch andere Reedereien hatte sich die Rickmers Holding ihre Schiffe durch Anleger finanzieren lassen, lieh sich bei ihnen 2013 insgesamt 275 Millionen Euro und versprach dafür Zinsen in Höhe von 8,85 Prozent. Das Unternehmen hatte den Wert seiner Schiffe jedoch zu hoch angesetzt, konnte sie in der Schifffahrtskrise 2017 immer schlechter vermieten und letztlich die Forderungen nicht mehr bedienen.

Nachdem dann auch die HSH Nordbank zurückzog, folgte die Insolvenz. Insgesamt wurden von den Gläubigern des Unternehmens nach Gerichtsangaben Forderungen von mehr als 1,1 Milliarden Euro angemeldet. (mp)