Milliarden-Plus! Hamburg trotzt der Krise mit prall gefüllten Kassen

Hamburg kann nach Ansicht des Senats trotz anhaltend schwieriger Rahmenbedingungen auch im Haushaltsjahr 2024 eine insgesamt stabile Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorweisen. Das erklärte der Senat der Hansestadt bei der Vorlage des Geschäftsberichtes für das Vorjahr.

Die Kernverwaltung habe das Haushaltsjahr 2024 demnach mit einem positiven Jahresergebnis von knapp über einer Milliarde Euro abgeschlossen, im Vorjahr waren es allerdings 1,9 Milliarden. Auch das Konzernergebnis der Stadt Hamburg sei mit 729 Millionen Euro (Vorjahr: 2,46 Milliarden Euro) weiterhin positiv ausgefallen.

Hamburg erzielt Milliarden-Überschuss trotz Krise

„Trotz inflationsbedingter Mehraufwendungen, steigender Transferleistungen und einer herausfordernden wirtschaftlichen Gesamtlage ist es uns gelungen, den Kurs solider Finanzpolitik beizubehalten und gleichzeitig wichtige Zukunftsinvestitionen für Hamburg zu ermöglichen“, sagt Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). „Dieser Abschluss zeigt: Hamburg wirtschaftet vorausschauend und verantwortungsbewusst.“

Rücklagen sollen künftige Fehlbeträge abfedern

Nach dem Wegfall einmaliger Steuereffekte des Vorjahres hätten sich die Steuererträge 2024 wieder normalisiert. Auf der Ausgabenseite habe sich neben gestiegenen Preisen auch höhere Transferaufwendungen deutlich bemerkbar gemacht, so Dressel. Unter dem Strich verzeichne die Hansestadt ein bereinigtes Jahresergebnis in Höhe von 435 Millionen Euro, erklärt der Senat. 327 Millionen Euro seien der Rücklage zugeführt worden und dienten damit als finanzielles Polster für mögliche Fehlbeträge künftiger Haushaltsjahre.

1,8 Milliarden Euro für Verkehr und Mobilität

Das Investitionsvolumen habe man auf hohem Niveau stabil gehalten. Rund 1,8 Milliarden Euro seien schwerpunktmäßig in die Bereiche Verkehr und Mobilität geflossen. Das Jahr 2024 mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,7 Prozent zeige, dass Hamburg „auch wirtschaftlich das Hoch im Norden und im Wirtschaftswachstum Platz 1“ gewesen sei, erklärte Finanzsenator Dressel.

Das könnte Sie auch interessieren: „Würdeloses Schauspiel“: Zoff um Kleingärten – Politik blockt Bürgerentscheid

Auch in diesem Jahr wachse die Wirtschaft in Hamburg und es werde kräftig investiert. Einen zentralen Beitrag leiste dabei das gemeinsam verabschiedete Investitions-Paket mit steuerlichen Anreizen. Das werde auch der Hamburger Wirtschaft wertvolle Impulse geben. (dpa/mp)