Bei Airbus läuft es gerade richtig rund – und jetzt könnten gleich zwei neue Milliarden-Deals aus China und Skandinavien das Auftragsbuch noch dicker machen.

Der Mai war beim Auftragseingang der stärkste Monat seit Dezember 2023. Insgesamt sammelte der Flugzeugbauer Bestellungen über 379 Maschinen ein, so das „Abendblatt“. Mehr als 9200 Jets muss der DAX-Konzern in den kommenden Jahren noch ausliefern. Und jetzt winkt schon der nächste Milliarden-Deal – denn auch die Skandinavier wollen eine Großbestellung bei dem Flugzeughersteller aufgeben.

China Eastern Airlines hat an der Börse in Shanghai angekündigt, 25 Großraumflugzeuge bei Airbus kaufen zu wollen. Bestellt werden sollen Maschinen des Typs A330neo. Die Flugzeuge sollen zwischen 2029 und 2033 ausgeliefert werden und ältere Flugzeuge ersetzen. Nach Angaben des Portals Planespotters.net betreibt China Eastern derzeit 56 A330ceo. Einige davon nähern sich bereits der 20-Jahre-Marke.

Airbus könnte Milliarden-Deal bevorstehen

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Die aufgegebene Bestellung liegt bei einem Preis von 9,35 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 8,2 Milliarden Euro. Allerdings dürfte Airbus diese Summe nicht vollständig kassieren. China Eastern erklärte, man habe in den Verhandlungen deutliche Preisnachlässe erzielt. Bei Großaufträgen sind in der Branche Rabatte von rund 50 Prozent möglich.

Die chinesische Airline ist ein gern gesehener Kunde bei Airbus. Mehr als 600 Flugzeuge umfasst die aktive Flotte der Airline. Über 450 davon stammen von Airbus.

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Ganz fix ist der Deal allerdings noch nicht. Vorstand und Verwaltungsrat von China Eastern haben dem Kauf zwar bereits zugestimmt. Doch Aktionäre und Behörden müssen noch grünes Licht geben. Erst danach dürfte die Bestellung offiziell im Auftragsbuch von Airbus landen.

Auch Skandinavier machen Großbestellung beim Flugzeughersteller

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Und China Eastern ist nicht der einzige dicke Fisch: Auch SAS setzt weiter auf Airbus. Die skandinavische Airline hat einen Rekordauftrag bestätigt, so „euro news”. Bis zu 40 Großraumjets aus der A330-Familie sollen kommen – nach Listenpreisen im Wert von mehr als zehn Milliarden Dollar, umgerechnet rund 8,75 Milliarden Euro. Auch hier dürften allerdings kräftige Rabatte drin sein.

Für SAS ist der Deal ein starkes Signal nach schwierigen Jahren. Erst 2024 hatte die Airline ihr US-Insolvenzverfahren verlassen, Schulden abgebaut und neue Eigentümer bekommen – angeführt von Air France-KLM. Zudem wechselte SAS von der Star Alliance zu SkyTeam.

Bestellt werden sollen A330-900 aus der moderneren A330neo-Reihe sowie A330-300. Die ersten Maschinen werden Anfang der 2030er-Jahre erwartet. Für Airbus ist der Auftrag auch ein Erfolg gegen Boeing: Dessen 787 Dreamliner und 777X sollen ebenfalls im Rennen gewesen sein. SAS fliegt auf der Langstrecke bereits Airbus – das spart Kosten bei Training, Technik und Ersatzteilen.