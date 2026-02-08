Es wird wärmer: Wetter-Experte mit Warnung an Hamburger

Wochenlang hielten Minusgrade und Schneefall Hamburg fest im Griff. Zwar sollten auch kommende Woche Schal und Handschuhe nicht vergessen werden – aber es wird wärmer. Stück für Stück klettern die Temperaturen im Plusbereich nach oben. Die Glatteisgefahr ist damit trotzdem noch nicht gebannt.

Graue Wolken hängen am Sonntag über Hamburg, der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Sprühregen und Höchstwerten um die zwei Grad. Auch zum Start der neuen Woche wird kein freundlicheres Wetter erwartet: „Grundsätzlich bleibt es grau und wechselhaft“, sagt David Menzel, DWD-Meteorologe, der MOPO.

Während es am Montag und Dienstag zwar bewölkt, aber trocken bleiben soll, setzt in der Nacht zum Mittwoch wieder Regen ein. Auch tagsüber bleibt es nass, dabei weht ein schwacher Wind.

Tauwetter tritt ein – Warnung vor Glatteis

Stutzig machen könnte nächste Woche allerdings ein Blick auf das Thermometer. „Für die Tage bis zur Mitte der Woche sieht es so aus, dass das Tauwetter eintritt“, so Menzel. Tag für Tag wandern die Temperaturen ein Stück nach oben: Während am Montag mit zwei Grad gerechnet wird, werden am Dienstag drei und am Mittwoch schon vier Grad erwartet.

Woran das liegt? „Die kalte kontinentale Luft der vergangenen Wochen lässt nach“, erklärt Menzel. Stattdessen werde mildere Luft aus dem Süden zu uns transportiert. Nachts und morgens sollte trotzdem weiterhin aufgepasst werden: Die Temperaturen bleiben am Gefrierpunkt oder fallen knapp darunter. Durch die bestehende Restnässe und den neuen Niederschlag ab Wochenmitte besteht weiterhin Glatteisgefahr. Daher ist weiterhin Vorsicht auf den Straßen geboten.