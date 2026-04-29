Ist meine Miete zu teuer? Diese Frage bewegt die Hamburger sehr: Die im November 2024 vorgestellte „Mietwucher-App“ der Linken wurde so oft genutzt, dass der Senat im Februar 2025, mitten im Wahlkampf, hastig nachzog und einen eigenen städtischen Mietenmelder einrichtete. Über 1600 Verdachtsfälle wurden inzwischen an die Behörden gemeldet und passiert ist – nichts. Die seit einem Jahr angekündigte „Taskforce“ ist zudem deutlich geschrumpft.





