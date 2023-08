Wer in den Urlaub fliegt und nicht nur am Strand liegen, sondern Land und Leute erkunden will, der braucht einen Mietwagen. Oft ein teurer Spaß. Und es gibt dubiose Anbieter, die dafür sorgen, dass er noch teurer wird. Die Hamburger Verbraucherzentrale gibt einen Überblick über die aktuell gängigen Tricks der Autovermieter und gibt den Verbrauchern Tipps, wie Sie sich wehren können. Bevor Sie abfliegen, sollten Sie das also dringend gelesen haben. Und lassen Sie sich nicht über den Tisch ziehen!

Endlich am Ziel der Träume angekommen, soll der Urlaub natürlich schnell losgehen. Aber bei der Übernahme des Mietwagens ist Eile nicht zu empfehlen. Nehmen Sie sich Zeit! Achten Sie darauf, dass wirklich alle Schäden, die Sie am Fahrzeug entdecken, im Übergabeprotokoll festgehalten werden. Andernfalls kann es sein, dass Ihnen nach Ende der Reise Beulen in Rechnung gestellt werden, die Sie gar nicht verursacht haben.

„Im Idealfall nehmen Sie eine weitere Person, die nicht im Mietvertrag steht, zur Abholung des Fahrzeugs mit. Sie ist eine potenzielle Zeugin“, so die Hamburger Verbraucherzentrale. „Zudem können Sie den Zustand des Autos mit Fotos dokumentieren“, so der Rat der Verbraucherschützer.

An Urlaubsorten gibt es viele regionale Mietwagen-Anbieter. Nicht alle sind seriös. Manche arbeiten mit miesen Tricks. Das Ziel: dem Urlauber das Geld aus der Tasche zu holen.

Dringender Rat: einen Rechtsstreit mit dem Autovermieter unbedingt vermeiden! „Eine juristische Auseinandersetzung mit einem im Ausland ansässigen Unternehmen ist in der Regel ein zähes Unterfangen, und ob Sie Erfolg haben werden, ist völlig unklar.“

Das sind die Lieblingstricks der Gauner: Fallen Sie nicht darauf rein

Der Versicherungstrick: Viele Autovermietungen in Urlaubsregionen kooperieren mit lokalen Versicherern. Das hat zur Folge, dass Sie beim Abholen des Mietwagens häufig zu Zusatzversicherungen gedrängt werden. Diese sind in der Regel aber nicht nur teuer, sondern auch unnötig. Oftmals liegen die Verträge auch nur auf Englisch oder der Landessprache vor. Schließen Sie daher alle gewünschten Versicherungen bereits vor dem Antritt Ihrer Reise ab.

Der Geländefahrttrick: Im Mietvertrag sind häufig Gebiete genannt, durch die Sie mit Ihrem Wagen nicht fahren dürfen. Geländefahrten fallen zum Beispiel unter dieses Verbot. Bei starker Verschmutzung und vielen Macken fordern einige Vermieter Geld. Wenn Ihr Auto vor der Rückgabe stark verschmutzt sein sollte, ist es daher ratsam, vorher noch einmal durch die Waschstraße zu fahren.

Der Kratzertrick: Oftmals findet die Übergabe von Mietwagen an Orten statt, deren Beleuchtung viele kleinere Schäden kaschiert. Wenn diese dann nach der Rückgabe vom Vermieter beanstandet werden, müssen Sie als Mieter oder Mieterin dafür geradestehen, obwohl Sie den Schaden vielleicht gar nicht selbst verursacht haben.

Beliebte Masche: Anbieter verbieten Fahrten im Gelände und im Sand – und kassieren für die Reinigung

Der Sandtrick: Nicht alle Straßen sind asphaltiert oder befestigt. Vielleicht ist Ihr Traumstrand nur über eine staubige Sandpiste zu erreichen. Auch das kann sich als wahre Kostenfalle entpuppen: Einige Anbieter stellen ihren Kunden Extrakosten für eine Sonderreinigung aufgrund übermäßiger Verschmutzung in Rechnung.

Urlaub ohne Mietwagen – für viele gar nicht denkbar.

Der Tanktrick: Bei der Anmietung eines Mietwagens gibt es verschiedenen Tankszenarien. Zu empfehlen ist die Variante „voll/voll“. Der Wagen wird also vollgetankt abgeholt und wieder vollgetankt abgegeben, da Sie so nur den wirklichen Kraftstoffverbrauch bezahlen. Allerdings ist es bei dieser Vereinbarung besonders wichtig, dass Sie den Wagen auch wirklich vollgetankt zurückgeben, da es andernfalls durch die Berechnung von Tankpauschalen richtig teuer werden kann. Doch Vorsicht: Einige Anbieter kassieren die Tankpauschale obwohl das Fahrzeug vollgetankt zurückgegeben wurde. Also: Heben Sie den Tankbeleg auf und fotografieren Sie den Stand der Tankanzeige.

Der Kreditkartentrick: Seien Sie besonders vorsichtig beim Mieten eines Cabrios. Bei spanischen Vermietern müssen Sie nicht selten gleich zwei auf Ihren Namen ausgestellte Kreditkarten vorlegen. Andernfalls wird der Wunschwagen nicht herausgegeben und die Buchung eines weniger wertvollen Fahrzeuges vorgeschlagen – oft zum selben Preis. Sie zahlen also für ein teures Cabrio, fahren aber einen günstigeren, geschlossenen Wagen.

Verbraucherschützer raten, den Mietwagen frühzeitig online zu buchen – mit allen Extras

Das Beste ist, beim Mietwagen nicht auf vermeintlich günstige Last-Minute-Angebote zurückzugreifen. Vielmehr ist es ratsam, das Fahrzeug so früh wie möglich von zu Hause online zu buchen, und zwar inklusive aller gewünschten Extras wie Kindersitz oder Dachgepäckträger. Die Verbraucherschützer: „Andernfalls kann es vor Ort deutlich teurer werden. Gleiches gilt für die Versicherungen rund um den Mietwagen. Am Urlaubsort zahlen Sie für den Abschluss einer Versicherung meist mehr.“