Das Haus in der Holstenstraße 195/197 musste Ende Juli evakuiert werden. Jetzt stellt das Bezirksamt Altona den Mietern eine vorübergehendes Wohngebäude zur Verfügung.

Der hintere Teil des Hauses wurde am 11. August mitsamt privater Gegenstände und Möbel abgerissen. Nun stellt das Bezirksamt alternativen Wohnraum zur Verfügung. (Archivbild) picture alliance/dpa | Christian Charisius

Nachdem der hintere Teil des einsturzgefährdeten Hauses in der Holstenstraße 195/197 abgerissen werden musste, kamen die Mieter vorübergehend in Hotels oder bei Freunden unter. Nun hat das Bezirksamt Altona eine längerfristige Lösung gefunden.

Gemeinsam mit dem Spar- und Bauverein Altoba konnte das Bezirksamt ein derzeit leerstehendes Gebäude in der Nähe finden, in dem die Mietergemeinschaft unterkommen kann. Der Umzug in die nahe gelegene Chemnitzstraße soll im Laufe des Septembers erfolgen. Das Gebäude steht der Mietergemeinschaft zunächst für bis zu zwei Jahre zur Verfügung.

Laut Bezirksamtsleiter Sebastian Kloth (Grüne) hat die Hausgemeinschaft das angebotene Gebäude bereits besichtigt. Die Mieter zeigen sich für das Angebot dankbar: „Vom Bezirksamt haben wir ein konkretes Wohnungsangebot erhalten, und sind darüber sehr dankbar, von unserem Vermieter gab es ein solches Angebot bislang leider nicht.“ Gleichzeitig bleibt die Frage, wie es nach den zwei Jahren weitergeht. „Die Vorstellung, in zwei Jahren wieder ein Zuhause zu verlieren, ist schwer.“ Nähere Informationen dazu konnte das Bezirksamt bislang nicht geben.Wie es in der Holstenstraße weitergeht

Anzeige

Bei dem Gebäude in der Holstenstraße 195/197 wurde der Bauschutt inzwischen vollständig abgetragen. Er wurde auf das ehemalige Gelände der Holstenbrauerei gebracht, auf dem die Mieter seit Montag in den Bauschutthaufen nach ihrem Hab und Gut suchen, das vor dem Abriss nicht mehr gerettet werden konnte.

Wegen des Bauschutts konnten die Statiker bislang noch kein Gutachten zur aktuellen Einsturzgefahr des verbliebenen Hausteils in der Holstenstraße erstellen. Da der Bauschutt nun abgetragen ist, soll das Gutachten in den nächsten Tagen erfolgen. Die Mieter hoffen weiterhin, dass der vordere Teil erhalten und der abgerissene Teil wieder aufgebaut werden kann, damit sie möglichst bald in ihr altes Zuhause zurückkehren können.