Es war das vermutlich erfolgreichste Projekt der Linken überhaupt: die Mietwucher-App, mit der man seine Miethöhe online überprüfen lassen konnte. Weil das Angebot dermaßen einschlug, richtete der Senat im Februar 2025 – eilig im Wahlkampf – einen eigenen „Mietenmelder“ ein. Der Erfolg: Hamburgs gepeinigte Mieter nutzten die beiden Kanäle lebhaft und meldeten den Bezirksämtern mehr als 1300 Verdachtsfälle von Wuchermieten. Wieviele davon wurden inzwischen bearbeitet? Das wollte die Linke nun vom Senat wissen – und erhielt eine erschütternde Antwort.



