Das traditionsträchtige Lokal „Café Olé“ im Herzen von Ottensen verabschiedet sich. Ab wann es so weit ist – und was dahintersteckt.

Zwischen charmanten Ottensener Altbauten kann man im Café Olé im Schatten großer Bäume mit Freunden abends ein Glas kalten Weißwein genießen. In knapp zwei Monaten wird das in der jetzigen Form jedoch nicht mehr möglich sein: Zum 1. Oktober muss sich das bisherige Team verabschieden.

„Unter den aktuellen Bedingungen können wir diesen Ort leider nicht mehr so weiterführen, ohne unsere eigenen Werte zu verraten“, schreiben die Geschäftsführer Anton Geissmar und David Herrmann auf der café-eigenen Homepage. Was dahintersteckt: Geissmar und Herrmann führen das Café als Untermieter. Nach MOPO-Informationen soll der Hauptmieter den Preis im Untermietvertrag fünf Jahre lang auf das Dreifache der eigentlichen Miete angesetzt haben. Daraufhin kündigten die Geschäftsführer den Untermietvertrag.

Das Café Olé gibt es seit 2001, Anton Geissmar und David Herrmann führen es seit fünf Jahren. Kurz vor der Unterzeichnung eines weiteren fünfjährigen Mietvertrags entschieden sie sich gegen eine Verlängerung. Damit endet ihre Zeit im Café Olé zum 1. Oktober – und das Lokal bekommt einen neuen Betreiber.

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Wie geht es im Café Olé in Hamburg-Ottensen weiter?

Das gesamte Team mit etwa 15 Angestellten verabschiedet sich gemeinsam mit David Herrmann und Anton Geissmar. Gemeinsam in eine neue Location ziehen sie jedoch nicht. Laut Herrmann gebe es keinen Ort, der mit dem Café Olé vergleichbar sei. Die Lage und Atmosphäre des Cafés seien so besonders, dass es schwierig wäre, etwas Ähnliches zu finden.

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Das Café liegt im Herzen Ottensens in der Keplerstraße 2, in einem Gebäude, das spitz auf eine ruhige Straßenkreuzung zuläuft. Besonders charmant sind die drei großen Laubbäume auf dem Vorplatz, unter denen sich auch der Außenbereich des Cafés befindet.

Café Olé soll auch künftig ein belebter Treffpunkt bleiben

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Und wie geht es im Café Olé weiter? Ob der bisherige Betreiber wieder die Zügel in die Hand nimmt oder neue Mieter einziehen und möglicherweise ein neues Gastro-Konzept samt neuem Namen mitbringen, ist noch offen. Anton Geissmar ist jedoch besonders wichtig, dass die junge, belebte Atmosphäre erhalten bleibt.