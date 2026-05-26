Ein junges Mädchen bricht die Therapie ab, weil ihr KI-Freund es ihr so geraten hat. Ein Junge droht, übers Internet Opfer eines Mitschnackers zu werden. Viele werden gemobbt oder mobben selbst. Durch KI und Social Media sind Jugendliche neuen Gefahren und Problemen ausgesetzt. Gleichzeitig bleiben die alten Nöte weiter ein großes Thema, wie schlechte Schulnoten, Probleme in der Familie oder die Suche nach einer Lehrstelle. Im Harburger Phoenix-Viertel gibt es jetzt eine neue Anlaufstelle für Jugendliche. Hier finden Sie Geborgenheit – und werden mit einem Trick vom Smartphone losgeeist.





