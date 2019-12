Miese Quote!: So lächerlich wenig Elektroautos fahren durch Hamburg

Sie sind leise, stoßen keine Schadstoffe aus und gelten als Zukunft auf den Straßen – dennoch hält sich der Ansturm auf Elektroautos in Grenzen. Auch in Hamburg. Gerade einmal 0,28 Prozent der hier zugelassenen Fahrzeuge haben einen Elektro-Antrieb!

Das geht aus einer Auswertung des Energie-Anbieters E.ON hervor, der sich auf Zulassungszahlen des Kraftfahrtbundesamtes für Anfang 2019 bezieht. Auf 794.618 gemeldete Fahrzeuge kommen in der Hansestadt demnach 2233 E-Autos.

Eine verschwindend geringe Zahl, dennoch belegt Hamburg damit bundesweit den Spitzenplatz! Bayern (0,25 Prozent) und Berlin (0,24) folgen auf den Positionen Zwei und Drei. Schlusslicht in dem Ranking sind Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern mit einer Quote von 0,07 Prozent.

Elektroautos: Gibt es zu wenig Ladestationen?

Warum fahren so wenig Menschen auf die Elektro-Flitzer ab? Weil es zu wenig Lademöglichkeiten gibt – heißt es zumindest immer wieder. Die nüchternen Zahlen bestätigen diesen Zusammenhang jedoch nicht, so E.ON. Auf Deutschlands Straßen gab es Anfang Januar 2019 exakt 83.175 E-Autos, denen 16.085 öffentliche Ladestationen zur Verfügung stehen. Damit kommen auf eine öffentlich zugängliche Ladestation, die in der Regel über mehrere Ladepunkte verfügt, im Schnitt gerade einmal 5,2 Elektroautos.

Zum Hintergrund: Die Nationale Plattform Elektromobilität empfiehlt für das Ziel der Bundesregierung von einer Million Elektroautos im Jahr 2022 etwa 80.000 Ladestationen inklusive Schnellladern – das ergibt 12,5 Fahrzeuge pro Ladestation.

Rein rechnerisch betrachtet könnten die bereits installierten Ladestationen also mehr als doppelt so viele E-Autos versorgen, wie in Deutschland bereits angemeldet sind. „Auch mit Blick auf die Klimaziele im Verkehrssenktor bis 2030 muss der E-Auto-Anteil weiter kontinuierlich wachsen“, so Victoria Ossadnik, Vorsitzende der Geschäftsführung von E.ON Energie Deutschland. Dazu habe der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur in Deutschland deutlich an Fahrt aufgenommen, vor allem aufgrund des Förderprogramms der Bundesregierung.

In welchem Bundesland ist die Ladeinfrastruktur am besten?

Und wie steht’s nun um die Ladeinfrastruktur? In der Masse trumpft das Bundesland Bayern groß auf. Insgesamt 3205 öffentlich-zugängliche Ladestationen – die in der Regel über mehrere Ladepunkte verfügen – gibt es in dem Freistaat. Allerdings touren hier auch rund 20063 Elektroautos durch die Gegend. Bedeutet: Mit 6,3 E-Autos pro Ladestation besteht in dem Bundesland nach Baden-Württemberg (6,6 Fahrzeuge pro Ladestation) das schlechteste Verhältnis von E-Autos und Ladeinfrastruktur. In der Landeshauptstadt München liegt die Quote sogar nur bei 9,5!

Die Stadtstaaten schneiden da deutlich besser ab. In Berlin sind es laut E.ON nur 4,6 E-Autos je Ladestation, in Hamburg sogar nur drei! Damit ist die Elbmetropole definitiv E-Mobilitäts-Vorreiter.

Hinweis: Dieser Artikel wurde nachträglich mit den Zahlen für das Jahr 2019 aktualisiert.