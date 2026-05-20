Olympisch klingt das nicht: Seit drei Jahren ist das MidSommerland in Wilstorf bereits geschlossen. Wer im Süden Hamburgs schwimmen oder in die Sauna möchte, muss weite Wege in Kauf nehmen. Auf dem bereits lange eingezäunten Gelände des Spaßbades an der Außenmühle laufen die Abrissarbeiten für die knapp 53 Millionen Euro teure Sanierung plus Anbau. Aber nun gibt es auf Nachfrage der CDU neue Hiobsbotschaften.





