Michel probt den Ernstfall: Kirche sucht Freiwillige für Riesen-Notfallübung

Wie läuft eine Evakuierung im Hamburger Michel ab? Die Kirche lädt Freiwillige ein, bei einer großangelegten Übung mitzumachen. Dabei sind Menschen im Rollstuhl oder mit Rollator sehr erwünscht.

Sitzen die Abläufe im Hamburger Michel, wenn es ernst wird? Mit einer großen Evakuierungsübung will sich die berühmte Kirche an der Elbe auf mögliche Notfälle vorbereiten. Dafür sucht die St. Michaeliskirche rund 1500 Freiwillige, die am 20. Juni bei einem Probealarm koordiniert aus dem Gotteshaus geführt und so vor einer simulierten Gefahr gerettet werden sollen.

„Der Michel ist Hamburgs größte Kirche und ein Ort, an dem zahlreiche Gottesdienste, Konzerte und andere Veranstaltungen mit bis zu 2000 Personen stattfinden”, sagte der Hauptpastor, Alexander Röder, in einer Mitteilung. Im Falle eines Falles sollen die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden von St. Michaelis gut vorbereitet sein, um im Zusammenspiel mit den Rettungskräften souverän reagieren zu können.

„Da der Michel in seiner langen Geschichte ja zweimal gebrannt hat, wäre das ein möglicher Ernstfall”, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Dazu gehöre auch, „besser einschätzen zu können, wie lange es dauert, die gut gefüllte Kirche zu räumen”.

Menschen mit Rollator und Rollstuhl ausdrücklich eingeladen

Gesucht wird ein buntes Publikum jeder Altersklasse, mit und ohne Geheinschränkungen: „Auch Rollstuhlfahrer oder Menschen, die einen Rollator nutzen, sind ausdrücklich eingeladen, sich zu melden”, hieß es weiter. Das sei wichtig, um die Barrierefreiheit der Evakuierungsmaßnahmen möglichst realitätsnah erproben zu können. Jeder, der teilnehme, leiste einen „wichtigen Beitrag zur Sicherheit in zukünftigen Veranstaltungen”.

Das könnte Sie auch interessieren: Abriss für Luxuswohnungen: Mieter-Protest mit Zelten und riesigem Plakat

Trotz des ernsten Hintergrunds erwartet die freiwilligen Helferinnen und Helfer zusätzlich ein nettes Rahmenprogramm: Die rund 75-minütige Übung startet mit einem Orgelkonzert des Michelkantors Magne H. Draagen. Im Anschluss gebe es auf dem Kirchplatz noch einen kleinen Snack und ein Getränk für alle.

Kostenfreie Karten können über die Michel-Homepage gebucht werden. Weil auch Turm und Krypta in die Übung einbezogen werden sollen, sind sie am 20. Juni für den Publikumsverkehr zwischen 16 und 17 Uhr geschlossen. (dpa/mp)