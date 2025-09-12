Seit Monaten steckt das Medizin-Unternehmen MVZ Miamedes in der Krise: Ärzte und Medizinische Fachangestellte werden nicht bezahlt, auch die Vermieter, Dienstleister und Lieferanten gehen leer aus. Die Folge: Immer wieder werden die Praxen geschlossen. Die Patienten stehen vor der Tür. Jeder fragt sich: Warum greift niemand ein? Jetzt hat Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) erstmals in der Sache Position bezogen.





