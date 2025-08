Die Luft wird immer dünner an der Spitze: Das Hamburger Arbeitsgericht hat allein in dieser Woche zwei Urteile gegen den Geschäftsführer des in die Krise geratenen Gesundheitsunternehmens Miamedes gesprochen. Sekander Scherzai muss zwei Mitarbeitern die Gehälter auszahlen, die er ihnen seit Monaten vorenthält. Tut er das nicht, kommt der Gerichtsvollzieher!