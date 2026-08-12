Spontaner Straßenrave in Hamburg. Die Band Meute kündigt überraschend Gratis-Konzert zu Sonnenfinsternis an – inklusive Musikvideodreh

Meute live beim Konzertsommer 2025 auf der Festwiese der Zitadelle Petersberg. IMAGO/Michael Kremer

Die beliebte Techno-Marchingband Meute hat auf Instagram ein spontanes Konzert angekündigt. Am Mittwochabend ab 19 Uhr wollen sie am Hamburger Hafen spielen — jetzt steht auch der genaue Ort fest.

Anlass für dieses spontane Konzert ist die Sonnenfinsternis am Abend. Zu diesem besonderen Ereignis möchte die Band mit ihren Fans und ihrem Special Guest – der US-amerikanischen DJ LP Giobbi – raven. Zusätzlich soll bei diesem Konzert ein Musikvideo gedreht werden. Los geht’s ab 19 Uhr im Park Fiction auf St. Pauli.

Meute ist eine elfköpfige Techno-Marching-Band aus Hamburg. Sie verbindet elektronische Tanzmusik mit traditioneller Blasmusik. Mit ausschließlich akustischen Blasinstrumenten und Perkussions spielt sie bekannte Techno- und House-Stücke. (pli/abu)