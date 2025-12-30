Tauschaktion in Hamburg: Neue Chance für ungeliebte Geschenke

Kuschelkissen, Deko-Zwerg oder Freikarte: Im Hamburger Dungeon wechselt Weihnachtskitsch die Besitzer. Wer leer ausgeht, tut trotzdem Gutes – dank Spende an „Hafen Hilft! e.V.“.

Tauschen statt Ärgern oder Schlangestehen beim Umtausch: Im Hamburger Dungeon haben einige Menschen wieder ungewollte Weihnachtsgeschenke gegen ein besser passendes Präsent eingetauscht. „Wir haben alles Mögliche bekommen, darunter viele Bücher und Dekoartikel – angefangen vom Kuschelkissen mit Weihnachtsmann bis zum Dekoweihnachtszwerg“, sagte eine Sprecherin.

Tauschaktion im Hamburg Dungeon

Die Geschenke-Tausch-Aktion des Hamburger Dungeons sollte ungeliebten Geschenken eine zweite Chance geben, hieß es. Wer keine passende Alternative findet, konnte sich mit etwas Glück auch eine von insgesamt 15 Freikarten für den nächsten Besuch im Hamburg Dungeon sichern. Geschenke, die am Ende der Aktion noch da sind, sollen der Hamburger Hilfsorganisation „Hafen Hilft! e.V.“ gespendet werden.

Seit 2009 verbindet der gemeinnützige Verein die Unterstützung bedürftiger Menschen in und um Hamburg mit Engagement für Nachhaltigkeit und gegen die Wegwerfgesellschaft und vermittelt pragmatisch und unkompliziert gut erhaltene Sachspenden an gemeinnützige Organisationen und ihre Klienten.

Das Hamburg Dungeon in der Speicherstadt ist eine Art Gruselkabinett mit echten Schauspielern. Es bietet zahlreiche Shows, die die „dunkle Seite“ der Hamburger Geschichte darstellen sollen. So werden das historische Gängeviertel, der Große Brand von 1842 und der Pirat Klaus Störtebeker thematisiert, der 1401 in Hamburg auf dem Grasbrook hingerichtet wurde. (dpa)